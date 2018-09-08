В Канаде рассказали, чем обязаны Украине

Канадский министр науки и спорта Кристи Данкан считает, что граждане Украины сделали для североамериканского государства очень и очень многое. Так, по ее словам, выходцы из Незалежной сыграли ключевую роль в становлении демократии в Канаде.

Кристин Данкан подчеркнула, что Канада благодарна Украине за это.

Выходцы из Украины, считает канадский министр, очень многое сделали для ее страны и продолжают делать. Они благоприятно влияют на культурную, политическую и экономическую сферы канадской жизни, заявляет Кристин Данкан.

Напоследок канадский министр еще раз напомнила, что канадское правительство будет всегда поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность.

Ранее «Правда.Ру» писала о том, что действующий президент Украины Петр Порошенко поздравил Канаду с национальным праздником и заявил, что Канада — лучший друг Незалежной. Порошенко подчеркнул, что там живут «добрые, умные и прекрасные» люди.

Канада, судя по всему, и правда очень благодарна Украине. И благодарность свою выражает не только в устной форме, но и обволакивает ее во вполне себе реальные доллары. Миллионы долларов. Ранее «Правда.Ру» сообщала о том, что североамериканское государство проспонсировало Вооруженные силы Украины на 20 миллионов долларов.

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