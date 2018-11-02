В Канаде начинают строить космодром для украинских ракет: ролик

О совместном проекте Украины, США и Канады по коммерческому космосу стало известно еще зимой 2017 года, сейчас начнет строиться стартовый комплекс

Американская компания Maritime Launch Services вскоре приступит к сооружению на территории канадской провинции Новая Шотландия космодрома для запуска украинских ракет Циклон-4М.

На YouTube украинского КБ появился анимационный ролик, на котором показана схема космодрома и этапы подготовки ракеты к запуску.

Создание инфраструктуры на себя берет MLS, разработку ракеты — конструкторское бюро «Южное», ее создание — завод «Южмаш».

Сейчас MLS согласовывает с властями документацию по экологическим требованиям, а также формирует казну для обеспечения работы пусковой площадки (для этого требуется $148 млн). В компании надеются закончить этот этап до зимы.

Космодром будет расположен около городка Кансо на побережье Атлантического океана, а первый пуск ракеты запланирован на 2020 год. В течение двух лет после этого MLS надеются выйти на 8-12 ежегодных стартов при стоимости каждого не выше $50 млн.

Циклон-4М — это 39-метровая с диаметром 4 м двухступенчатая ракета среднего класса с жидкостно-реактивным двигателем; предназначена для заброски грузов на низкие и средние круговые и эллиптические околоземные орбиты, включая солнечно-синхронные. В случае необходимости — и вывод на орбиту Международной космической станции.

Ракета создается с применением технологий и наработок предыдущих ракет серии — Зенит-2 и Циклон. Маршевая ступень работает на керосине с жидким кислородом, вторая использует гептил и амил. Стартовая масса — до 274 тонн.

Разработчики заверяют, что Циклон-4М сможет выводить до 3,7 т на орбиту высотой 450 км или 3 т — на высоту 1200 км при наклонении орбиты 87,4-87,9 градуса.

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«Реализация проекта Циклон-4М создаст новые возможности и даст дополнительный импульс для развития ракетно-космической отрасли Украины, улучшит высокотехнологичную и инвестиционную привлекательность страны», — пишут в КБ.

На счету «Южного»/»Южмаша» — 876 успешных ракетно-космических пусков.

Видео: Yuzhnoye SDO

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