В Каменском состоялся молодежный форум

15-16 октября в Каменском состоялся городской молодежный форум «Кам’янське: ініціюй, доводь, дій», который стал альтернативным пространством для обсуждения перспектив повышения роли и усиления способности молодежной среды в обеспечении развития молодежной политики в Каменском.

Организаторами форума выступили управление молодежи и спорта городского совета совместно с Молодежным советом города.

В форуме приняли участие молодые и активные каменчане в возрасте от 16 до 35 лет. Всего онлайн-регистрацию прошли 42 человека. Для участия в форуме, с учетом мотивационных целей, отобрали 25 человек.

15 октября состоялось торжественное открытие молодежного форума. Его участников приветствовал начальник управления молодежи и спорта городского совета Эдуард Коряк.

«Я очень рад, что наш город развивается в направлении молодежной политики, что молодежь города стремится принимать участие в подобных форумах. Городская власть будет делать все для того, чтобы молодежь Каменского могла реализовать свой потенциал в полном объеме. Желаю вам плодотворной работы, хороших идей и настроения в течение этих двух дней», — сказал Эдуард Коряк.

После торжественного открытия Эдуард Коряк публичного отчитался о развитии и реализации молодежной политики в Каменском.

Активная работа началась в первый же день. Участники сразу познакомились между собой, провели мозговой штурм «Кто такая молодежь?» и «Чего же хочет молодежь?».

Прекрасную лекцию по теме: «Здоровый образ жизни: мифы и реальность» и мастер-класс «Mobility stretching» провела Дарья Кравец, заместитель директора по учебно-тренировочной работе ДЮСШ №4.

Также на форум приехали специалисты коммунального предприятия «Молодежный центр международного партнерства, внешкольного и неформального образования «Освіторіум» Днепропетровского областного совета», которые рассказали о своей деятельности и пригласили нашу молодежь к участию в совместных проектах.

Проблемным вопросом, в частности для молодежи Каменского, является вопрос трудоустройства. Обсуждение данной темы происходило совместно с начальником отдела активной поддержки безработных Каменского городского центра занятости населения Натальей Коноваловой, которая рассказала о возможности трудоустройства молодежи, привела основные статистические данные. Личным опытом создания собственного бизнеса, какие вопросы могут возникать и где искать поддержки поделилась частный предприниматель Оксана Колесникова.

Также к участию в форуме пригласили общественного деятеля, неоднократного победителя конкурса Малой академии наук, автора научных изданий и пособий по английскому языку, химии, биологии, педагогике, бывшего члена Молодежного совета города, а ныне студента колледжа в Соединенных Штатах Америки Даниила Озерного. Даниил поделился с присутствующей молодежью собственным лидерским опытом и помог молодежи форума понять, кто же такие лидеры.

Второй день форума выдался не менее активным и поучительным.

Участники говорили о лидерстве, создали портрет «успешного лидера», стали настоящими «грантоедами» и учились писать собственные грантовые заявки при помощи председателя общественной организации «Ивент Пространство» Валерии Луневой, поработали с «Лестницей Харта» и ознакомились с программой «Молодежь Каменского».

В рамках программы форума были представлены лучшие практики молодежной работы, которые были реализованы управлением молодежи и спорта городского совета и Молодежным советом города.

Как следствие проведенной двухдневной работы, молодежь презентовала собственное видение городской программы «Молодежь Каменского» на 2021 – 2025 годы.

Подведение итогов и определение самых внимательных и активных участников форума «Кам’янське: ініціюй, доводь, дій» состоялось в формате викторины в системе kahoot.

Сертификаты участникам вручил начальник управления молодежи и спорта городского совета Эдуард Коряк. Каждый участник получил сертификат и сувенирную продукцию форума (ручку, блокнот и термочашку), а самые внимательные участники получили подарки от организаторов — теплые свитшоты с логотипом форума и управления.





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