В каком обменном пункте лучший курс валют в Виннице на сегодня

Винница – очередной город в нашем уникальном инвестиционном туре по Украине. Уникальный этот тур по двум причинам. Во-первых, он знакомит читателя с инновационными проектами, созданными в разных городах страны и имеющими явный инвестиционный потенциал. Во-вторых, в наших статьях мы рассказываем, где можно конвертировать гривневые сбережения в капитал, выраженный в твердой иностранной валюте. К слову сказать, выгодный курс валют в Виннице на сегодня и в другие дни и месяцы предлагает обменный пункт на улице Соборная, 81. Это один из 86 обменников, входящих в, пожалуй, самую крупную украинскую сеть КИТ Групп. Чтобы не быть голословными по поводу привлекательности условий обмена в указанном обменнике, мы приводим ниже информацию о курсе евро в различных финансовых организациях города.

Курс евро в Винницы на 2 июля 2021 г.:

НБУ – 32,5227;

Банки (средний курс) – 32,200 /32,540;

КИТ Групп – 32,270/32,370;

Черный рынок – 32,280/32,400

Как видим, курс евро в Виннице от КитГрупп наиболее выгодный. Так, курс покупки в его обменнике лишь на 10 пунктов отличается от аналогичного курса у частных лиц города. А курс продажи на 30 пунктов ниже, чем на черном рынке и аж на 170 пунктов меньше, чем в отделениях банков. Вывод: если вы собираетесь обменять гривны на евро, с тем чтобы затем инвестировать валюту в какой-либо стартап, то это лучше сделать в обменнике указанной выше компании.

О смелом стартапе замолвите слово

Без инноваций в аграрном бизнесе, IT-секторе, машиностроении, добывающей и перерабатывающей промышленности и других отраслях экономики, а также в социальной, образовательной и медицинской сферах любое государство не более чем палимпсест – старый пергамент, на который за неимением другого полотна наносят новые письмена поверх старых. Двигателем экономики и остальных сторон человеческой деятельности сегодня являются стартапы – инновационные проекты, которые служат одновременно новым пергаментом и новыми письменами.

Это все красивые слова, могут заметить в ответ наиболее скептически настроенные читатели. Что ж, чтобы развеять их скепсис обратимся к цифрам, а против цифр, как и против лома, как известно, не попрешь. Согласно статистическим данным:

в 2019 году только одна отечественная IT-индустрия сумела привлечь 544 млн. долларов;

в 2020 году украинские айтишники поставили новый рекорд – получили 571 млн. долларов.

К этим цифрам хочется с удовлетворением добавить, что в том же 2019 году Украина заняла 31 место в рейтинге ТОП-100 стран, благоприятных для развития стартапов. Оценивались такие критерии, как количество и качество генерируемых инновационных проектов, благоприятность бизнес-среды и лояльность к инвесторам.

Хотите попробовать себя в роли инвестора? Тогда двигаемся дальше.

Винница: выбираем проекты для инвестиций

Отметим, что в 2020 году журнал Форбс Украина опубликовал рейтинг «Лучшие города для бизнеса». Критерии, по которым составлялся рейтинг, – это численность населения, прозрачность городской власти, деловая активность в городе, региональный показатель Doing Business (Индекс легкости ведения бизнеса Всемирного банка), покупательная способность населения и его отношение к своему городу, транспортное сообщение, безопасность (например, расстояние до мест ведения боевых действий), образование, миграционная привлекательность и экология. Второе место в этом рейтинге заняла Винница, получив 717 баллов из 1000 (на первое место вышел Ивано-Франковск, обойдя всего на три балла).

Для потенциального инвестора это крайне важная информация, которая свидетельствует о том, что в городе создана благоприятная атмосфера для тех, кто желает вложить свой капитал в местные стартапы. В какие именно? Ниже предлагаем вашему вниманию краткий обзор некоторых инновационных проектов, созданных жителями Винницы.

Кафе в формате fast casual

Сегодня такое направление среди предприятий общественного питания довольно популярно. И это неудивительно, ведь современная молодежь ценит в подобных заведениях не форму и антураж, а доступность (в плане быстроты обслуживания), качество еды и приемлемые цены. Это – основные критерии «ежедневного питания», которым соответствует проект ресторана Street Food Bar, разработанный одним из жителей Винницы. Инвестиции нужны для ремонта помещения и покупки необходимого оборудования. Целью проекта является не только открытие ресторана в Виннице, но и создание на его базе франшизы с последующей продажей в других городах.

Выращивание голубики на экспорт

Автор этого стартапа уже имеет основу для ведения садоводческого бизнеса: тепличное хозяйство, технику по обработке земли, водяную скважину, электричество. Сумма первоначальных инвестиций, необходимая для переоборудования и расширения хозяйства, составляет 15 тыс. долларов. Прогнозируемый срок окупаемости проекта – два года.

Кэшбек-сервис

Отличие кэшбека от привычных скидок и бонусов, которые предоставляют магазины покупателям, заключается в том, что покупатели вместо дисконта, т.е. возможности сэкономить на покупке товаров, получают деньги на свои банковские карты. На этом принципе построен стартап LetyShops. Сервис привлекает к сотрудничеству магазины и находит для них покупателей. За это магазины платят сервису вознаграждение, а он делится деньгами с покупателями – платит им кэшбек. От такого сотрудничества выигрывают все три участника шопинга.

Дистанционное обучение для бизнеса

Бизнес-тренинги и вебинары, аттестации и тестирование сотрудников, оценка их профессиональных навыков и соответствия занимаемой должности никогда не утратят своей актуальности. Поэтому неудивительно, что среди корпоративных заказчиков пользуется спросом онлайн-платформа Collaborator, призванная решать обозначенный перечень задач. Создатель платформы тоже житель Винницы. Проект развивается и поныне, находя новое применение, например, в мобильных бизнес-приложениях.

Каршеринг – сервис для тех, кто хочет взять в аренду авто

Достаточно неоднозначный стартап с точки зрения психологии нашей целевой аудитории, как говорят маркетологи. Речь идет еще об одной онлайн-платформе – SizeCar. С помощью этого сервиса владельцы автомобилей могут сдать на краткосрочный период (на несколько часов) свои транспортные средства тем, кто в них нуждается. Однако есть одна проблема, связанная с ментальностью наших граждан: большинство из них опасается, что в процессе пользования их автомобилями арендаторы могут их повредить. Похоже, этот стартап опередил свое время или ему нужно выходить на другой рынок.

Мы познакомили лишь с ничтожно малым числом инновационные проектов, рожденных талантливыми и деятельными жителями Винницы. Хоитте присоединиться к их кругу в роли инвестора – смелее делайте первый шаг! А компания КИТ Групп поможет вам в этом. Ведь она оказывает обширный спектр финансовых услуг, в том числе кредитует своих клиентов.





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