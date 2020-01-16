В каких условиях будет развиваться экономика Украины в 2020 году. Капитал

Доля украинской экономики в мировой, мягко говоря, невелика — по итогам 2018 она составляла 0,29% (ВВП по ППС, по данным Всемирного банка). То есть, мы очень серьезно зависим от состояния международной экономики, тем более, что украинская экономика относится к числу не только «малых», но и «открытых» (удельный вес как экспорта, так и импорта — чуть ниже половины ВВП).

Поэтому, чтобы понять, в каких внешних условиях будет развиваться экономика Украины в наступившем году, необходимо знать диспозицию в мировой экономике в текущий момент и в связанной с этим перспективе. В 2019 год мир входил с большими опасениями относительно наступления глобального экономического кризиса. Эти ожидания не оправдались. Но многими экспертами они перенесены на 2020 год. Лично я торможение международной экономики вынес бы за пределы нового года. Объясню почему.

Для этого нужно посмотреть — какие есть основные триггеры осложнения ситуации в мировой экономике, способные стать причиной кризиса? А дело в том, что они все в данный момент существенно поутихли.

Во-первых, торговая война между США и Китаем, после ряда обострений 2018-2019 годах, поставлена на паузу. Перемирие было неизбежным, хотя предшествующие ему раунды повышения пошлин каждый раз повышали неопределенность для мировой экономики, поскольку на КНР «завязаны» многие из торговые цепочек, негативный эффект от ограничений почувствовали не только в Китае — здесь и снижение экспорта (и промпроизводства) в Германии. Введенные пошлины имели серьезный эффект (всего за время торговой войны средний тариф США для китайской продукции вырос с 3,1% до 21%, Китая для американской — с 8% до 21,1%) — даже девальвация юаня не помогла купировать негативные последствия для производителей из КНР. Однако США так и не решились ввести анонсированы «разрушительные пошлины» в отношении Китая — на электронику и другие бытовые товары (их доля составляет 80-90% от всех зарубежных поставщиков в США).

На данный момент планируется подписание временной (на два года) торговой сделки. Формула соглашения: возврат тарифов к уровню конца 2017 года, снижение Китаем барьеров для внешней торговли с США, проведение переговоров касательно постоянного торгового договора. Китай увеличит импорт из США примерно на 100 млрд. долларов в год.

Не исключаю, что накануне президентских выборов Трамп пойдет на новый раунд противостояния — в борьбе за голоса американцев, многие из которых теряют доходы из-за засилья импортной продукции из Китая. В условиях более острой конкуренции на ключевых технологических рынках, а также политической популярности в США подобных ограничений, в Вашингтоне могут прибегнуть к ним снова. Но если это случится, то не раньше начала осени, и, следовательно, не спровоцирует полномасштабный кризис в 2020 году.

Во-вторых, ситуация вокруг Brexit также близка к завершению — учитывая победу консерваторов на парламентских выборах вероятность «мягкого» Brexit сильно возросла. К тому же Европа уже совершенно спокойно относится к «разводу» с Британией. Так, в Европе весь 2019 снижалась деловая активность — сказывалась стагнация в промышленности Германии, высокая долговая нагрузка в Италии и непростая бюджетная ситуация в Испании. Но все это уже несколько раз проходили в недавнем прошлом, и каждый раз находили выход из проблемной ситуации.

В-третьих, монетарная политика ведущих центробанков мира преодолела «парадокс околонулевых ставок» — в США ставка мобильно менялась в обе стороны, в зоне евро экономика приспособилась к экстра-низким ставкам, тоже можно сказать и о Японии. А главное, монетарные политики, проводимых ключевыми мировыми ЦБ, в той или иной степени успешно работают в плане поддержки экономического роста.

В-четвертых, все ожидают от Китая планового замедления экономического роста, с чем власти КНР будет бороться с помощью смягчения монетарной политики и наращивания госинвестиций (к соответствующим мерам стоит присмотреться Украине). Но ожидания снижения темпов роста в Китае уже не так сильно настораживают, как это было несколько лет назад. Да и если не произойдет резкой эскалации американо-китайского торгового конфликта, величина снижения темпов роста экономики КНР может быть весьма незначительной.

Поэтому повода для пессимизма не должно быть. Правда, оптимистичным признается сценарий, при котором рост мировой экономики будет невысоким и неравномерным, при этом ряд крупнейших экономик мира (Еврозона, Япония) могут не достигать целей по инфляции — в том плане, что фактические показатели будут ниже целевых (здесь ситуация приобретает признаки хронической ).

В общем, внешняя среда в данный момент не выглядит агрессивной для экономики Украины. Так, макрофинансовая стабильность будет зависеть от успешности решения долговой проблемы — согласно текущему прогнозу Минфина на погашение и обслуживание госдолга в 2020 году необходимо 400,7 млрд. грн (231,5 млрд. по внутреннему долгу и 169,2 млрд. по внешнему долгу). Надо полагать, что Минфин имеет план, как с этим справиться (кстати, по выполнению этого плана можно будет судить и об эффективности политики по ОВГЗ, которую министерство проводит с 2019 года).

А вот что касается роста экономики, здесь вопрос лежит в плоскости качества — 3,2-3,5% роста ВВП в 2019 году (по предварительной оценке) были обеспечены торговлей, строительством и сельским хозяйством. При этом падение производства в промышленности приняло устойчивый характер (полгода подряд), что свидетельствует о низком качестве того роста экономики, который наблюдался в прошлом году. А также о нехороших предпосылки для экономики в наступившем году — деиндустриализация экономики не только не позволяет рассчитывать на качественный рост, но и может негативно сказаться на количественных показателях. Причем, падение в промышленности в значительной степени коснулось тех подотраслей, которые экспортируют сырье и полуфабрикаты — из-за существенного ухудшения конъюнктуры мировых рынков стали и железорудного сырья.

Есть ли какие-то беспроигрышные варианты, при которых экономика Украины будет устойчиво расти независимо от сценариев развития мировой экономики? Нет! Но есть варианты, при которых развитие и рост нашей экономики будут в ощутимо меньшей степени зависеть от международной экономики и конъюнктуры сырьевых рынков. Для этого необходимо, чтобы производство сложной продукции с высокой добавленной стоимостью в Украине стало стратегически выгодным делом для отечественных предпринимателей. Только высокотехнологичная продукция может пользоваться стабильным спросом на мировых рынках, а цены на нее гораздо менее волатильны, чем на сырье и полуфабрикаты, на экспорте которых сейчас специализируется Украины. Поэтому власть должна послать сигнал предпринимательскому сообществу о том, что нет альтернативы наращиванию экспорта высокотехнологичной украинской продукции на мировые рынки. Для этого необходимо разработать стратегический поэтапный план перехода украинской экономики к такой структуре, которая обеспечит трансформацию в направлении производства сложных высокотехнологичных изделий и современного программного обеспечения для международной торговли ими.

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В завершение о том, что касается ключевых тенденций монетарной политики основных центробанков мира в 2019 году: основными мерами при ответе на любые признаки приближения осложнений снова было монетарное смягчение. Так, ФРС в первой половине прошлого года активно снижала ставку. У ЕЦБ выхода из зоны отрицательных ставок пока не видать. Эти меры оказались эффективными — настроения на рынках улучшились, сочетание низкой инфляции и низкой безработицы перестало вызывать удивление (более высокая занятость, как принято считать, требует более высокого роста экономики, который сопровождается повышением инфляции). И самое главное, пессимистические прогнозы по росту экономики в 2019 году, которых было в изобилии в начале прошлого года, не оправдались. Думаю, что эти тренды в целом нужно брать на вооружение и Правлению НБУ. В том числе и при подготовке решения об учетной ставке, которое должно быть обнародовано 30 января.

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