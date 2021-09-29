В каких странах самые дешевые овощи — Минфин

Аналитики Рicodi.com составили рейтинг стоимости самых распространённых овощей в 98 странах мира. «Минфин» рассказывает, какое место среди них занимает Украина.

Картофель, лук и помидоры

Для сравнения стоимости овощей аналитики выбрали картофель, помидоры, репчатый лук и салат.

Топ-5 стран с самыми дорогими и дешевыми овощами

Среди 98 стран, которые попали в наш рейтинг, самыми высокими ценами отличились Япония, Южная Корея, Пуэрто-Рико и Швейцария. Именно эти страны чаще всего занимают лидирующие позиции по дороговизне овощей.

Приобрести условную овощную корзину с продуктами, рассмотренными в данном исследовании, выгоднее всего в Пакистане (38,7 грн), Египте (39 грн) и Турции (48,2 грн). За овощной набор в Украине придётся заплатить 84,8 грн. Но, к примеру, в Японии набор стоит в 4,5 раза дороже — 379,1 грн.

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Источник: рicodi.com

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Как составляли рейтинг

Цены продуктов, указанные в этом исследовании, взяты с сайта Numbeo.com, где собираются тысячами пользователей со всего мира. Для конвертации валют аналитики использовали средний курс Google Finance за первую половину сентября 2021 года.

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