В каких странах самые дешевые овощи — Минфин

Аналитики Рicodi.com составили рейтинг стоимости самых распространённых овощей в 98 странах мира. «Минфин» рассказывает, какое место среди них занимает Украина.
Картофель, лук и помидоры
Для сравнения стоимости овощей аналитики выбрали картофель, помидоры, репчатый лук и салат.
Топ-5 стран с самыми дорогими и дешевыми овощами
Среди 98 стран, которые попали в наш рейтинг, самыми высокими ценами отличились Япония, Южная Корея, Пуэрто-Рико и Швейцария. Именно эти страны чаще всего занимают лидирующие позиции по дороговизне овощей.
Приобрести условную овощную корзину с продуктами, рассмотренными в данном исследовании, выгоднее всего в Пакистане (38,7 грн), Египте (39 грн) и Турции (48,2 грн). За овощной набор в Украине придётся заплатить 84,8 грн. Но, к примеру, в Японии набор стоит в 4,5 раза дороже — 379,1 грн.
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Источник: рicodi.com
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Как составляли рейтинг
Цены продуктов, указанные в этом исследовании, взяты с сайта Numbeo.com, где собираются тысячами пользователей со всего мира. Для конвертации валют аналитики использовали средний курс Google Finance за первую половину сентября 2021 года.