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В Кабуле прогремел сильный взрыв: EADaily

Политика 29 Авг 2021
В Кабуле прогремел сильный взрыв: EADaily
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Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана, сообщает сегодня, 29 августа, РИА Новости.

По сообщению агентства, взрыв произошел из-за ракетного удара.

Ранее сообщалось, что посольство США в Афганистане рекомендовало своим гражданам срочно покинуть район аэропорта Кабула.

«Ввиду конкретной и заслуживающей доверия угрозы, все граждане США, находящиеся в окрестностях кабульского аэропорта, включая южные ворота, новое министерство внутренних дел и ворота возле автозаправочной станции „Панджшер“ на северо-западной стороне аэропорта, должны немедленно покинуть район аэропорта», — говорится в сообщении на сайте посольства США в Афганистане.

Ситуация в Афганистане обострилась с началом вывода войск США и стран НАТО из страны. На сегодняшний день движение «Талибан» (организация запрещена в РФ) контролирует практически всю территорию государства, за исключением одной провинции.

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