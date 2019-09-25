В Кабмине задумали свезти все министерства в одно здание

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет предлагает все министерства разместить в здании КМУ на улице Грушевского.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, описывая стартовавшую реформу Кабмина. «Да, смотри, все министерства смогут съехаться в одно здание на Грушевского, а не занимать кучу недвижимости по Киеву», – обратился он к украинцам (новость дополнена подробностями).

По его словам, необходимо централизовать все, что можно, где это не будет мешать эффективной работе. Министр уверен, что в этой централизации есть большой потенциал не только с министерствами, но и с другими органами власти, вплоть до регионов.

Кабмин

«Подробности»

«Само собой, чтобы эффективно все централизовать, многие функции нужно упростить и перевести в электронную форму», – добавил он.

Дубилет пояснил, что сейчас в министерствах есть множество функций, которые дублируются между собой — бухгалтерия, базовое ИТ, документооборот и многое другое (всего –19 направлений).

Позже инициативу прокомментировал премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга после заседания правительства.

«Речь не о том, чтобы все были в одном здании. Это невозможно. Вопрос в оптимизации процессов. Государственные ресурсы тратят неэффективно. Огромное количество денег идет на отопление космоса», – заявил он.

Он считает, что здание правительства могло бы использоваться более эффективно. В Кабмине сейчас работают над решением проблемы.

Как сообщал OBOZREVATEL, за пять лет экономика Украины должна вырасти на 40%, появится миллион рабочих мест и будет отремонтировано 24 тыс. километров дорог. Такое задание поставило перед собой новое правительство.

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