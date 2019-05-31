В Кабмине рассказали, когда ВВП превысит докризисный уровень

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В Кабмине считают, что вывели экономику из «крутого пике»

Экономика Украины прекратила падение в 2016 году и с того времени совокупно выросла на 8,4%, отметил Степан Кубив.

Валовой внутренний продукт Украины через полтора года превысит докризисный показатель 2013 года на 0,7%. Об этом сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив, сообщает УНИАН в пятницу, 31 мая.

«Через полтора года ВВП Украины превысит докризисный объем ВВП 2013 года на 0,7 процентных пункта. Вы скажете, что медленно? Напоминаю, что Украина, по некоторым оценкам, утратила 20% ВВП из-за агрессии Российской Федерации и аннексии Крыма. Мы утратили людей, заводы, промышленные комплексы, залежи газа и угля. Но мы выстояли, мы вывели экономику из крутого пике, экономика прекратила падение в 2016 году и с того времени совокупно выросла на 8,4%», – сказал он.

Ранее сообщалось, что за первые три месяца 2019 года рост ВВП Украины составил 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как известно, в 2018 году рост экономики Украины ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и побил рекорд за семь лет. В то же время ожидается, что в 2019 году рост ВВП снова замедлится до 2,5%. При этом госбюджет-2019 построен на прогнозе роста экономики на 3%.

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