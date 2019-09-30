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В Кабмине планируют создать офисы евроинтеграции во всех областях — новости политики

Политика 30 Сен 2019
В Кабмине планируют создать офисы евроинтеграции во всех областях — новости политики
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В правительстве планируют содействовать развитию культурных и образовательных проектов, бизнес-контактов, а также экономики и инфраструктуры с привлечением инвестиций и финансовой помощи ЕС.

Иллюстрация / REUTERS

Об этом говорится в программе действий правительства, текст которого появился на сайте парламента, передает Громадське.

«Правительство обеспечит создание во всех областях Украины офисов евроинтеграции, с первоочередным фокусом на южных и восточных областях, с целью приближения возможностей евроинтеграции к гражданам и бизнесу в регионах», — отмечается в программе.

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Для этого в Кабмине планируют содействовать развитию культурных и образовательных проектов, контактов, а также экономики и инфраструктуры с привлечением инвестиций и финансовой помощи Европейского союза.

«Фокус на регионализации евроинтеграции позволит нам направить дополнительные ресурсы в области и громады для того, чтобы жители регионов непосредственно чувствовали пользу для них курса Украины на интеграцию в ЕС», — отметили в правительстве.

Как сообщал УНИАН, ранее вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в своих отношениях с ЕС Украина сосредоточится на экономической интеграции.

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