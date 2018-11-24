В Кабмине дали прогноз по курсу доллара на три года вперед

Украинские чиновники определили стоимость доллара США против украинской гривны и озвучили прогноз на следущие три года

Кабинет министров Украины сформировал Стратегию управления госдолгом , в котором предполагается укрепление курсы гривны против доллара США, передає Нyser.

В частности, на конец 2019 года гривны окажется на отметке 29,4 грн/долл США после ожидаемого в 2018 году уровня 30,2 грн/долл США.

В Стратегии говорится, что с точки зрения управления госдолгом потенциальное усиление гривны к 2020 году позитивно скажется на обслуживании обязательств Украины, которые деноминированы в валюте.

В случае увеличения курса доллара на одну гривну, государственный долг страны возрастает на 40 млрд грн.

Бюджет страны на 2018 год предусматривает курс гривны к доллару США на уровне 30,1 грн. Но при этом в Минфине призывают рассматривать данные цифры не как прогноз, а как технический показатель, который взят для расчетов исключительно в целях формирования подушки безопасности.

Минэкономразвития в свою очередь предоставляет несколько иные расчеты. Согласно расчетам, проведенным в ведомстве, ожидается снижение курса национальной валюты с отметки 28,1 грн/долл США к уровню 28,5 грн/долл США, с дальнейшим снижением курса до 29,4 грн/долл США к концу 2019 года. В соответствии с расчетами МЭРТ курс гривны к американскому доллару к концу 2021 года снизится до значения 30,7 грн/долл США.

Напомним, с 1 января 2019 года заработает новый способ обмена валют. Украинцы смогут покупать и продавать иностранную валюту через платежные терминалы и банкоматы. Можно будет внести в аппарат наличные, а взамен получить выбранную валюту. Пользователь получит чек с указанной суммой операции, курсом конвертации и личными данными. Последние указываются при конвертациях более 150 тысяч грн. При этом любой желающий будет иметь право на обратную операцию в течение 15 минут, если решит, что его обслужили по невыгодному курсу или просто передумал.

Раньше в Украине действовал прием иностранной валюты через платежные терминалы, но без выдачи банкнот. То есть конвертация проходила в системе интернет-банкинга, но была закрыта до нормативного урегулирования. Одновременный прием наличных и их выдачу технически можно реализовать на специальных банкоматах, которые пока настроены на работу с гривной. Если спрос на новую услугу будет расти, то банки закупят новые аппараты. Финансисты надеются, что вскоре Национальный банк Украины даст официальное разрешение не только на наличный, но и на безналичный валютообмен.

Напомним, от повышения размера ЕСВ зависит размер будущей пенсии — Минсоцполитики.

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