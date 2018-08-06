В йеменскую войну вступает Израиль

Блокирование Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов взорвет мировые рынки







Порт Ходейда на Красном море бездействует, пока его пытаются отбить у хуситов правительственные войска. Фото Reuters





Казалось бы, продолжающаяся с 2014 года война в Йемене исчерпала столько людских и материальных ресурсов, что должна была к сегодняшнему дню пойти на убыль, тем более что ничьих громких побед ни в ближайшее, ни в более отдаленное время не ожидается. По расчетам израильской газеты Haaretz, только Эр-Рияд ежемесячно тратит на войну не менее 5 млрд долл. Однако кровавая бойня не только не утихает, но, подобно торнадо, втягивает в свою воронку все новые страны, грозит всерьез дестабилизировать мировую экономику. Теперь Саудовская Аравия оплачивает услуги наемников из Латинской Америки и Южной Африки, а на днях о своей готовности присоединиться к международной коалиции дал знать Израиль.





Выступая на военно-морском параде в Хайфе, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль примет участие в военной операции по разблокированию Баб-эль-Мандебского пролива, который закрывает важнейшую транспортную артерию, соединяющую Средиземное море с Индийским океаном. «Если Иран попытается заблокировать Баб-эль-Мандеб, я уверен, что он будет иметь дело с международной коалицией, полной решимости этого не допустить, – сказал Нетаньяху. – Эта коалиция будет также включать Государство Израиль с его вооруженными силами».





Израильский демарш последовал за атакой йеменских хуситов на два саудовских нефтяных танкера в Красном море недалеко от порта Ходейда, в результате чего легкие повреждения получило одно из них. Правда, хуситы уверяют, что подвергли нападению саудовский военный корабль.





Тегеран уверяет, что он не собирался перекрывать Баб-эль-Мандебский пролив сам и не призывал к этому хуситов. Косвенным подтверждением того, что Иран смог убедить повстанцев не лезть на рожон, настраивая против себя десятки стран, чья экономика во многом зависит от поставок нефти, перевозимой через Баб-эль-Мандеб, может служить объявленное хуситами двухнедельное перемирие, которое продлится до 15 августа. По словам главы Высшего революционного совета комитета хуситов Мухаммеда Али аль-Хуси, движение «Ансар Алла» рассчитывает, что правительство Абд Раббу Мансура Хади и руководство саудовской коалиции также прекратят военные операции на море, а в дальнейшем это перемирие можно будет продлевать. Не исключено, что США постараются повлиять на своих союзников понизить градус военного противостояния с Ираном. Многое будет зависеть от того, что окажется для Вашингтона важнее – разгром Ирана или стабильность мирового рынка.





Возможно, в Вашингтоне решили, что, дав Эр-Рияду свободу безнаказанно отбомбиться по рыбному рынку и центральной больнице Ходейды, убив более полусотни и ранив около полутора сотен гражданских лиц, саудовцы достаточно сорвали злость на йеменцах за свои неудачи на фронтах, рост числа дезертиров в рядах коалиции и прочие неприятности. При этом реакция мирового сообщества на преступления саудовцев сегодня все больше напоминает «молчание ягнят».





Что же касается другого важнейшего транспортного пути, который проходит через Ормузский пролив, запирающего выход из Персидского залива, то Иран неоднократно угрожал заблокировать его. Закрытие только одного пролива – Ормузскго или Баб-эль-Мандебского – приведет к серьезному кризису на мировом нефтяном рынке. Если через первый идет около 30% его объема, (то есть примерно 17 млн барр. нефти и 3 млн барр. нефтепродуктов), то через второй – около 15%. Что говорить о том, если окажутся заблокированными сразу оба пролива. По мнению экспертов, скорее всего цены на нефть подскочат до 100 долл. за баррель и выше.





Причины, заставившие хуситов и иранцев грозить перекрытием проливов, разные. Для хуситов это что-то вроде стона отчаяния – сродни призывам к президентам Владимиру Путину и Эмманюэлю Макрону вмешаться и помочь быстрее закончить войну. Положению хуситов не позавидуешь, саудовская коалиция, хоть и медленно, но вытесняет их из городов и крупных населенных пунктов. На сегодняшний день основные бои идут за город-порт Ходейду с 600-тысячным населением, через который проходит основной поток гуманитарной помощи. Но даже если хуситов оттеснят в родные для них горы, это не значит, что Эр-Рияд ждет скорая победа.





До конца не ясно, как поведет себя в этой ситуации Иран. С одной стороны, интрига вокруг Ормузского пролива может использоваться как предмет торга с США по самым различным вопросам, начиная от йеменского урегулирования и заканчивая якобы планируемыми ударами США по ядерным объектам Ирана. С другой стороны, перекрыв Ормузский пролив, Тегеран лишит себя важного канала для экспорта собственных углеводородов и тем самым сыграет на руку Вашингтону, который добивается обнуления иранских поставок нефти. Кроме того, это вызовет явное недовольство со стороны Китая и Евросоюза, что также отвечает интересам его заклятых врагов в лице саудовцев и израильтян, которые надеются сколотить новую международную коалицию, на этот раз куда более широкую, чем нынешняя саудовская.





Неслучайно Израиль, который обычно предпочитает не ввязываться ни в межарабские разборки, ни в дрязги между шиитами и суннитами, сегодня заявил о своей готовности не просто поддержать – морально, политически или финансово – одну из сторон конфликта, но направить ей в помощь свои вооруженные силы. Еще недавно этого никто даже представить себе не мог. Но сегодня Израиль заявляет об этом открыто, что отражает глубинные изменения в сфере арабо-израильских отношений, за которыми может последовать и дипломатический прорыв. Правда, в Израиле все же имеют в виду другую коалицию – ту, которая может сложиться, в случае если Иран посмеет посягнуть на свободу судоходства в этом регионе.





Как будут развиваться события в Йемене и вокруг него, сказать трудно. Любая искра, будь то чье-то неосторожное высказывание, непродуманное действие, может с легкостью взорвать обстановку или запустить своего рода цепную реакцию, которую уже нельзя будет остановить.







Источник