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В Instagram онлайн-покупки совершают 12% пользователей

E-commerce 16 Янв 2020
В Instagram онлайн-покупки совершают 12% пользователей
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Электронная коммерция в Instagram обладает большим потенциалом,
считают респонденты проведенного американской компанией
Cowen опроса, однако пока только 12% пользователей соцсети используют
приложение для покупок.

Основным аргументом в пользу того, что уровень онлайн-торговли на
платформе будет только расти, является ряд улучшений, принятых руководством
Instagram в 2019 г. Так в соцсеть добавился рекламный функционал для брендов,
работающих напрямую с потребителем (DTC). Удобнее стало и пользователям
— появились ссылки на внешние сайты, рекламные теги и возможность
оформления заказа в приложении.

И хотя среди разных сервисов Facebook в электронной коммерции
доминирует Pinterest, Instagram обладает пространством для роста. Более
половины собеседников Cowen назвали приложение функциональным.

По оценкам Deutsche Bank,
опубликованным в августе 2019 г., через год покупки в
Instagram могут приносить компании $10 млрд. В 2019 г. 43% респондентов
заявили, что они «скорее всего» (18%) или «довольно вероятно» (25%) купят
продукты в соцсети с помощью новой функции оформления заказа.

В рамках исследования финансовая компания опросила 4,5 тыс.
американцев в декабре 2019 г.



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