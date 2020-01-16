В Instagram онлайн-покупки совершают 12% пользователей

Электронная коммерция в Instagram обладает большим потенциалом,
считают респонденты проведенного американской компанией
Cowen опроса, однако пока только 12% пользователей соцсети используют
приложение для покупок.
Основным аргументом в пользу того, что уровень онлайн-торговли на
платформе будет только расти, является ряд улучшений, принятых руководством
Instagram в 2019 г. Так в соцсеть добавился рекламный функционал для брендов,
работающих напрямую с потребителем (DTC). Удобнее стало и пользователям
— появились ссылки на внешние сайты, рекламные теги и возможность
оформления заказа в приложении.
И хотя среди разных сервисов Facebook в электронной коммерции
доминирует Pinterest, Instagram обладает пространством для роста. Более
половины собеседников Cowen назвали приложение функциональным.
По оценкам Deutsche Bank,
опубликованным в августе 2019 г., через год покупки в
Instagram могут приносить компании $10 млрд. В 2019 г. 43% респондентов
заявили, что они «скорее всего» (18%) или «довольно вероятно» (25%) купят
продукты в соцсети с помощью новой функции оформления заказа.
В рамках исследования финансовая компания опросила 4,5 тыс.
американцев в декабре 2019 г.