В Instagram онлайн-покупки совершают 12% пользователей

Электронная коммерция в Instagram обладает большим потенциалом,

считают респонденты проведенного американской компанией

Cowen опроса, однако пока только 12% пользователей соцсети используют

приложение для покупок.

Основным аргументом в пользу того, что уровень онлайн-торговли на

платформе будет только расти, является ряд улучшений, принятых руководством

Instagram в 2019 г. Так в соцсеть добавился рекламный функционал для брендов,

работающих напрямую с потребителем (DTC). Удобнее стало и пользователям

— появились ссылки на внешние сайты, рекламные теги и возможность

оформления заказа в приложении.

И хотя среди разных сервисов Facebook в электронной коммерции

доминирует Pinterest, Instagram обладает пространством для роста. Более

половины собеседников Cowen назвали приложение функциональным.

По оценкам Deutsche Bank,

опубликованным в августе 2019 г., через год покупки в

Instagram могут приносить компании $10 млрд. В 2019 г. 43% респондентов

заявили, что они «скорее всего» (18%) или «довольно вероятно» (25%) купят

продукты в соцсети с помощью новой функции оформления заказа.

В рамках исследования финансовая компания опросила 4,5 тыс.

американцев в декабре 2019 г.





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