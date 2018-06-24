В Херсоне подожгли дом нардепа Спиваковского (ОБНОВЛЕНО)

Сегодня ночью из ракетницы подожгли дом народного депутата от фракции «Блок Петра Порошенко» Александра Спиваковского
Depo.Власть
Сегодня 08:43
ФОТО: depo.ua
Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает Depo.ua.
По его словам, происшествие случилось около 2 часов ночи. Полностью выгорела крыша. Пожарные чудом локализовали пожар.
«Только час назад уехали. За три дня до того получал угрозы», – сообщил источник.
В полиции Херсонской области подтвердили информацию о пожаре.
«Сегодня ночью в 02:51 в полицию от диспетчера службы чрезвычайных ситуаций поступило сообщение, что в Днепровском районе горит крыша жилого дома. На месте происшествия полицейские установили, что пожар произошел в жилом доме народного депутата Украины.
В 03:40 возгорание ликвидировано, никто из граждан не пострадал», – сообщили правоохранители.
В полиции добавили, что по данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.194 Уголовного кодекса Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
Напомним, Александр Спиваковский прошел в Верховную Раду по 182-му избирательному округу, расположенному на Херсонщине. Входит во фракцию «Блок Петра Порошенко».