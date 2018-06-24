В Херсоне подожгли дом нардепа Спиваковского (ОБНОВЛЕНО)

Сегодня ночью из ракетницы подожгли дом народного депутата от фракции «Блок Петра Порошенко» Александра Спиваковского

Depo.Власть

Сегодня 08:43

ФОТО: depo.ua

Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает Depo.ua.

По его словам, происшествие случилось около 2 часов ночи. Полностью выгорела крыша. Пожарные чудом локализовали пожар.

«Только час назад уехали. За три дня до того получал угрозы», – сообщил источник.

В полиции Херсонской области подтвердили информацию о пожаре.

«Сегодня ночью в 02:51 в полицию от диспетчера службы чрезвычайных ситуаций поступило сообщение, что в Днепровском районе горит крыша жилого дома. На месте происшествия полицейские установили, что пожар произошел в жилом доме народного депутата Украины.

В 03:40 возгорание ликвидировано, никто из граждан не пострадал», – сообщили правоохранители.

В полиции добавили, что по данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.194 Уголовного кодекса Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Напомним, Александр Спиваковский прошел в Верховную Раду по 182-му избирательному округу, расположенному на Херсонщине. Входит во фракцию «Блок Петра Порошенко».





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