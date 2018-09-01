В Хемнице манифестанты протестуют против миграционной политики ФРГ

ХЕМНИЦ (Германия), 1 сен – РИА Новости. Участники субботнего «Марша молчания» в немецком городе Хемниц, посвященного памяти убитого мигрантом гражданина ФРГ Даниэля Хиллига, выразили протест против миграционной политики властей страны.

В Хемнице седьмой день продолжаются волнения​В ночь на 26 августа в Хемнице, расположенном на юго-востоке Германии, произошла драка, в которой погиб 35-летний гражданин ФРГ Даниэль Хиллиг. По подозрению в убийстве были арестованы 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака. С понедельника в Хемнице начались акции протеста с участием местных жителей, объединившихся в движение ProChemnitz, к которым подключились правые радикалы, выступившие под лозунгом «Германия для немцев». Произошли столкновения как между представителями обоих движений, так и праворадикалов с полицией.

В субботу «Марш молчания» собрал около 3 тысяч участников разного возраста, профессий и пола. В основном, это были сторонники правой партии «Альтернатива для Германии», выступающей против приема мигрантов в стране. Участники марша намеревались мирно пройти по центру города, избегая провокаций со стороны правых.

A la marche de l’AfD, de grandes photos d’Allemands victimes d’agressions ou de meurtres commis par des étrangers en Allemagne au cours des dernières années. L’idée est de dire que l’homme tué à #Chemnitz il y a une semaine s’inscrit dans une longue série noire. pic.twitter.com/NH8kR0bI9p

— Thomas Wieder (@ThomasWieder) 1 сентября 2018 г.

​Акция с неодобрением была встречена властями города и руководством полиции. Правоохранители заблокировали манифестантам путь в центр города, а затем перекрыли параллельные улицы, с которых к участникам марша пытались прорваться правые радикалы.

В Германии неизвестные тяжело избили мигранта из ЭритреиВзятые полицией таким образом в своеобразные клещи, участники «Марша молчания» около часа простояли на одном месте, а затем двинулись широкой и длинной колонной альтернативным маршрутом, разрешенным им представителями правопорядка. Многие люди несли в руках плакаты с призывами к правительству прекратить прием нелегальных мигрантов и улучшить практику выселения тех, кому не предоставлено право на дальнейшее проживания в Германии.

В четверг в Хемнице побывали премьер-министр Саксонии Михаэль Кретчмер и ряд министров его правительства. Премьер попытался успокоить граждан города, пообещал им донести их требования до федерального правительства и попросил воздержаться от проявлений экстремизма.

A la marche de l’AfD, je demande à un participants: » Pourquoi êtes-vous si silencieux? » Réponse: » Vous, journalistes, n’attendez qu’une chose: qu’on hurle comme des nazis. Eh bien, nous sommes civilisés et disciplinés. C’est pas nous qui foutons le désordre. » #Chemnitz pic.twitter.com/CmABCkRymQ

— Thomas Wieder (@ThomasWieder) 1 сентября 2018 г.

​Участники субботней манифестации внемли его призывам. Их лидеры посредством громкоговорящей связи постоянно напоминали собравшимся о необходимости поддерживать дисциплину и порядок. Тем не менее, люди своими выкриками заявляли, что уже устали от обещаний властей разрешить миграционный кризис.





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