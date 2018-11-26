В Харькове активисты забросали файерами консульство России и сожгли дерево (ФОТО, ВИДЕО)

В Харькове проходит акция протеста возле Генерального консульства России, люди требуют закрыть ведомство

Акция началась около 10:35 утра: активисты скандировали «Смерть московским оккупантам», передает «ДС» со ссылкой на Depo.ua.

Спустя некоторое время протестующие зажгли файеры и бросили их на территорию Генконсульства. Один из файеров попал в тую, которая росла на территории ведомства. Хотя на улице шел дождь, дерево сгорело за несколько минут.

Отметим, само здание Генконсульства не пострадало. Акция протеста продолжается.

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Напомним, в ночь на 26 ноября Петр Порошенко поддержал предложение СНБО о введении военного положения в Украине сроком на 60 суток. Соответствующий указ главы государства теперь должна поддержать Верховная Рада.

Вопрос о введении военного положения встал на повестке дня после вооруженной атаки российских пограничников на украинские катера в Азовском море, в результате которой как минимум шесть украинских моряков были ранены.

Все о российской агрессии в Азовском море и о введении военного положения в Украине читайте здесь

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