В Хакасии выбрали нового губернатора

12 ноября 9:04

В республике Хакасия выбрали нового губернатора. По данным ЦИК республики, явка на 19:30 (за полчаса до закрытия) 11 ноября составила 43,83%, или 168 270 избирателей.

После обработки бюллетеней кандидат от партии КПРФ Валентин Коновалов набрал более 57 % голосов (для признания выборов состоявшимися необходимо набрать более 50 %).

Это второй тур выборов главы республики. Первый прошел в Единый день голосования 9 сентября 2018 года. Тогда никто из кандидатов не смог преодолеть отметку в 50 % и набрать необходимое количество голосов — Валентин Коновалов получил 44,81 % голосов, экс-глава Хакасии Виктор Зимин — 32,42 %. После этого Зимин снял свою кандидатуру с выборов. Во втором туре участвовал всего один кандидат — Коновалов.









«В Хакасии нужны перемены. И люди этого давно ожидали и хотели. Поэтому и не состоялись полноценные выборы, когда был действующий губернатор Зимин. Получилось так, что человек от оппозиции остался, и его победа уже окончательная. Можно сказать, что голосовали люди не за КПРФ, а за перемены. Это определенный «звоночек» для власти, необходимо анализировать ситуацию и не отмахиваться от проблем, а искать причины, почему люди недовольны, — прокомментировал прошедшие выборы депутат Госдумы Сергей Натаров.

На время отсутствия губернатора временно исполняющим обязанности главы республики президент Владимир Путин назначил замминистра по делам Северного Кавказа Михаила Развожаева.

«Врио главы Хакасии Михаил Развожаев вполне справился. Республика не замерзла, она была в кратчайший срок подготовлена к зиме. Были разблокированы все счета, которые оказались заблокированы из-за долгов по электроэнергии. Все школы, сады, муниципальные объекты без активного участия врио и помощи Москвы не смогли бы заработать. И, наверное, даже невозможно было бы провести выборы», — отметил Натаров.

Справка:

Валентин Коновалов родился 30 ноября 1987 года в Охотске (Хабаровский край). В 2010 году окончил Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова на специальность «юриспруденция».

В 20 лет Коновалов вступил в Коммунистическую партию РФ.

С 2013 по 2018 годом являлся депутатом горсовета Абакана, а в 2014 — избран секретарем местного отделения КПРФ.

Предыстория: В Хакасии пройдет второй тур выборов губернатора

Губернатор Хакасии Экс-глава Хакасии





































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