В Гвинее идет военный переворот: EADaily

В Гвинее (государство в Западной Африке) военные предприняли попытку переворота. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает новостной портал Guineenews.

Сегодня утром в правительственном квартале столицы страны Конакри велась интенсивная стрельба. Сейчас на улицах видны многочисленные группы военных с оружием в руках, они находятся перед президентским дворцом, который обороняет президентская гвардия.

Кроме того, военные блокировали дороги в Конакри с северо-восточного направления. Кордоны выставлены в 50 км к северо-востоку от столицы в районе города Коя. Пока не ясно, с какой целью и по чьему указанию частично блокирована столица.

Журнал Jeune Afrique утверждает, что в Гвинее предпринята попытка государственного переворота, за которой стоит командующий группой сил спецназначения полковник Мамади Думбуя.

Как сообщает военный обозреватель Борис Рожин, Гвинея — одна из целей китайской мягкой силы в Африке. Только в 2017 году Китай выдал кредиты стране на сумму в $ 20 млрд в обмен на бокситные концессии. Кроме того миллиарды долларов ,ыли вложены в добычу железной руды. По разным оценкам, инвестиции КНР в эту страну составляют от $ 35 до 45 млрд.