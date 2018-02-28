В ГПУ сообщили о спецконфискации предприятия Курченко

Сергей Курченко

Из открытых источников

Суд применил спецконфискацию предприятия бизнесмена Сергея Курченко. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

«Применена спецконфискация к предприятию, задействованному в «преступной схеме С. Курченко», — написала она.

Сарган рассказала, что в ходе расследования сделок с нефтепродуктами благодаря совместной работе прокуратуры Одесской области, Национальной полиции, Службы безопасности и фискальной службы по решению суда применена спецконфискация на пользу государства ООО «Лагуна-Рени».

Указанное предприятие было приобретено в 2012 году членами организации под руководством Сергея Курченко и использовалось для сокрытия преступлений под видом фиктивного вывоза топлива для уклонения от уплаты налогов.

Напомним, Печерский районный суд Киева арестовал акции и корпоративные права ряда компаний медиа-холдинга UMHgroup.

Отметим, что в октябре стало известно, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение обратиться в суд с просьбой об аннулировании лицензий ряда компаний медиахолдинга UMH group.

UMH принадлежит бизнесмену Сергею Курченко, который объявлен в розыск в Украине и проживает в настоящее время в России.

Отметим, экс-министра доходов и сборов Александра Клименко и бизнесмена Сергея Курченко подозревают в причинении Украине убытков на 198 млрд грн. Сам Курченко после Евромайдана уехал в Россию.

Курченко уехал из Украины после Революции достоинства и сейчас находится в розыске. Бизнесмена подозревают в ряде нарушений, в частности в создании преступной организации и уклонении от налогов в особо крупных размерах.

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