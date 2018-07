В ГПУ готовили подозрение Холодницкому — СМИ

Это подозрение так и не попало на стол генпрокурора.

СМИ сообщили, что в ГПУ готовили Холодницькому подозрение / фото УНИАН

Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ готовил текст подозрения руководителю САП Назару Холодницькому.

Подозрение датировано 31 марта 2018 года и касается двух эпизодов: слива информации и консультациий перед допросом свидетеля по делу о взятке Ульяны Супрун, а также относительно давления Холодницким на суд, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.

Собеседники отмечают, что это подозрение так и не лягло на стол генпрокурора Юрия Луценко.

Читайте такжеСША о ситуации с Холодницким: препятствующие правосудию прокуроры должны уходит в отставку

Отмечается, что из-за конфликта интересов между руководителем экономического департамента Владимиром Гуцуляком и Холодницким это подозрение передали в генинспекцию ГПУ, откуда оно ушло в главное следственное управление ГПУ.

Как сообщал УНИАН, 26 июля квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) решила не увольнять Назара Холодницького с должности заместителя генерального прокурора Украины — руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а ограничиться выговором.

Напомним, 30 марта Луценко и Сытник обратились к Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением об увольнении Холодницкого с должности руководителя САП.

Читайте такжеКоррупцию сегодня простили. Холодницкий must go on

По сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков составлены по фактам, выявленным во время уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с ГПУ.

Сам Холодницкий заявлял, что дело против него зарегистрировано по статье Уголовного кодекса о разглашении данных досудебного расследования и принуждения свидетелей к даче показаний.

19 июля Сытник направил возражения на заключение члена КДКП с рекомендацией объявить руководителю САП выговор. В НАБУ отмечали, что член КДКП в своем заключении подтвердил «грубые нарушения главой САП правил прокурорской этики, разглашение сведений, которые стали ему известны во время выполнения служебных полномочий, совершение действий, порочащих звание прокурора, незаконного вмешательства в служебную деятельность другого прокурора».

