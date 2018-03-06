В Гостином дворе после реконструкции разместят Музей истории Киева, – Белоцерковец

Суд отобрал Гостиный двор у скандального застройщика

Об этом народный депутат и советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Мэр Киева вместе с громадой уже около 7 лет отстаивает сохранение Гостиного двора в собственности Киева. В среду наконец-то было вынесено решение Апелляционного суда в пользу государства — Гостиный двор возвращен в собственность Фонда госимущества», — написал народный депутат.

По его словам, руководство столицы приветствует позитивное решение суда и продолжает, исходя из решения Киевсовета, отстаивать его передачу на баланс города.

«Данная победа приближает нас к реализации стратегического плана -реконструкции Контрактовой площади, которая должна стать одним из главных объектов туристической инфраструктуры Киева. Город готов принять на баланс и восстановить Гостиный», — подчеркнул советник Виталия Кличко.

Белоцерковец также сообщил, что одно из предложений — организовать в Гостином дворе Музей истории Киева. Но, по его словам, сначала нужно пройти процедуру по передаче здания на баланс города: это решение Кабмин должен согласовать с другими структурными подразделениями в ответ на обращение Киевсовета.

«После передачи объекта на баланс города необходимо утвердить концепцию использования объекта на уровне Киевсовета. Ее разработкой занимаются заместители главы Киевской администрации Алексей Резников и Анна Старостенко», — отметил депутат.

Напомним, что при прошлой власти здание Гостиного двора из собственности Фонда госимущества передали под строительство торгового центра частной структуре, которая довела объект до аварийного состояния.

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