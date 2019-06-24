В Госстате рассказали, сколько субсидий получают украинцы

Субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) украинцам в январе-мае 2019 года были назначены в размере 842 миллиона гривен, что на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года

Такие данные обнародовала Государственная служба статистики Украины, информирует Depo.ua.

В частности, в городской местности субсидии назначены в размере 570,3 миллиона гривен, в сельской – 271,7 миллиона гривен.

По информации Госстата, за субсидиями на оплату ЖКУ в январе-мае обратились 2171,2 тысячи домохозяйств, что на 22,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

В городской местности за пять месяцев 2019 года субсидии назначены 1413,8 тыс. семей, в сельской – 745,8 тысячи семей. По сравнению с январем-маем 2018 года, количество семей, которым назначены субсидии, увеличилось в 2,4 раза.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в мае 2019 года по сравнению с маем прошлого года уменьшился на 45,5% – до 91,8 гривны.

В мае 2019 года субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 1511,7 тысячи домохозяйств.

Напомним, общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг, в январе-апреле 2019 года составила 730,7 миллионов гривен, что на 27,2%, или на 199,3 миллионов гривен выше показателя января-апреля 2018 года.

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