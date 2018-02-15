В Госстате доложили о продолжающемся росте экономики Украины

Рост экономики Украины под конец 2017 года показал меньшие темпы, чем за аналогичный период 2016 года.

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в четвертом квартале 2017 года составил 0,4% по сравнению с третьим кварталом 2017 года, сообщает Государственная служба статистики (Госстат) — передаёт «Сегодня».

По данным Госстата, в третьем квартале 2017 года по сравнению со вторым ВВП Украины показал рост на 0,2%. Эти данные показывают, что рост экономики Украины ускорился в последние три месяца прошлого года.

Вместе с тем, согласно сообщению Госстата, сравнение данных по ВВП квартал к кварталу 2017 года к 2016-му свидетельствуют о том, что ВВП Украины в четвертый квартал 2017 года вырос на 1,8% по сравнению с четвертым кварталом 2016 года.

При этом в третьем квартале аналогичный показатель роста составил 2,1%. Таким образом, рост экономики Украины под конец 2017 года показал меньшие темпы, чем за аналогичный период 2016 года.

Отметим, по данным Госстата, такая тенденция сохраняется последние четыре квартала. Так, после пиковых 4,8% роста ВВП (квартал к кварталу) в последнем квартале 2016 года:

первый квартал 2017 года показал 2,5% роста ВВП квартал к кварталу;

второй квартал – 2,3% роста ВВП (квартал к кварталу);

третий квартал – 2,1% роста ВВП (квартал к кварталу);

четвертый квартал 2017 года – 1,8% роста ВВП (квартал к кварталу).

При этом в обнародованной статистике ведомства нет данных о росте ВВП Украины за весь 2017 год.

Напомним, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, тенденция экономического роста Украины является позитивной, однако темп роста недостаточно высокий для опережающего развития по сравнению с соседними странами.

В числе приоритетов на 2018 год премьер назвал рост экономики страны на 5-7% вместо заложенных в госбюджете 3%.

Как сообщалось, МВФ оценил рост экономики Украины по итогам 2017 года в 2%. При этом в Фонде считают, что заложенного в бюджете на 2018 год роста будет недостаточно.

Ранее президент Украины Петр Порошенко также отмечал, что экономика Украины растет слишком медленно.





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