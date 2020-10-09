В госкорпорации «Правительство для граждан» назначения

Вице-министр цифрового развития, инноваций и

аэрокосмической промышленности Аблайхан Оспанов представил коллективу

госкорпорации «Правительство для граждан» двух новых заместителей председателя

правления, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу

ведомства.

На должность первого заместителя назначен Суйениш Абдильдин,

на должность заместителя по финансовым вопросам — Нурсултан Абаханов.

Суйениш Тулеуханович Абдильдин в 2011 году окончил

Казахстанско-Британский технический университет по специальности

«вычислительная техника и программное обеспечение». В 2014 году окончил

Университет Бирмингема в Великобритании. Имеет степень магистра по

специальности «компьютерные науки».

Трудовую деятельность начал в октябре 2011 года

ведущим специалистом АО «Национальные информационные технологии».

С 2012 по 2013

год — работал бизнес-аналитиком в ТОО «ЭПАМ Казахстан».

С 2014 по 2018 год

— работал на различных должностях в АО «Казпочта». Был управляющим

партнером/генеральным директором ТОО «Toolpar».

До назначения в Правительство

для граждан занимал должность советника в министерстве цифрового развития,

инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Нурсултан Бауетденович Абаханов в 2004 году окончил

КазГУ имени Аль-Фараби по специальности «мировая экономика». В 2009 году –

Международную академию бизнеса по специальности «корпоративный менеджмент».

Также окончил Алматинский институт экономики и права по специальности

«юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2005 году в банковской

сфере, где проработал 12 лет. Имеет опыт работы в частном секторе и

госуправлении (Министерство Национальной экономики РК). Также занимал

руководящую должность в «СПК «Сарыарка». До назначения работал в АО «Казахстанский центр Государственно-частного партнерства».

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