В госкорпорации «Правительство для граждан» назначения

Вице-министр цифрового развития, инноваций и
аэрокосмической промышленности Аблайхан Оспанов представил коллективу
госкорпорации «Правительство для граждан» двух новых заместителей председателя
правления, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу
ведомства.
На должность первого заместителя назначен Суйениш Абдильдин,
на должность заместителя по финансовым вопросам — Нурсултан Абаханов.
Суйениш Тулеуханович Абдильдин в 2011 году окончил
Казахстанско-Британский технический университет по специальности
«вычислительная техника и программное обеспечение». В 2014 году окончил
Университет Бирмингема в Великобритании. Имеет степень магистра по
специальности «компьютерные науки».
Трудовую деятельность начал в октябре 2011 года
ведущим специалистом АО «Национальные информационные технологии».
С 2012 по 2013
год — работал бизнес-аналитиком в ТОО «ЭПАМ Казахстан».
С 2014 по 2018 год
— работал на различных должностях в АО «Казпочта». Был управляющим
партнером/генеральным директором ТОО «Toolpar».
До назначения в Правительство
для граждан занимал должность советника в министерстве цифрового развития,
инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
Нурсултан Бауетденович Абаханов в 2004 году окончил
КазГУ имени Аль-Фараби по специальности «мировая экономика». В 2009 году –
Международную академию бизнеса по специальности «корпоративный менеджмент».
Также окончил Алматинский институт экономики и права по специальности
«юриспруденция».
Трудовую деятельность начал в 2005 году в банковской
сфере, где проработал 12 лет. Имеет опыт работы в частном секторе и
госуправлении (Министерство Национальной экономики РК). Также занимал
руководящую должность в «СПК «Сарыарка». До назначения работал в АО «Казахстанский центр Государственно-частного партнерства».
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