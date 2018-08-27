В Госдуме предрекли новый поток беженцев в Европу из-за угроз США по Сирии

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. США, грозя новыми ударами по Сирии, пытаются дестабилизировать всю мировую политику, чтобы сохранить свою мировую экономическую гегемонию, потрясения в Сирии угрожают новым потоком беженцев в Европу, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина (ЕР).

США наращивают группировку у берегов Сирии, заявили в МинобороныСоветник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил секретарю российского Совбеза Николаю Патрушеву, что Вашингтон готов нанести по сирийским правительственным силам военный удар мощнее прежних, если они применят химическое оружие, передает агентство Блумберг со ссылкой на четыре источника. По их данным, такое заявление Болтон сделал российскому коллеге на встрече в Женеве в четверг.

«Это запредельный уровень авантюризма американской внешней политики. Возникает вопрос: почему? Ответ нужно искать не в Сирии, более того, Сирия вообще не играет здесь серьезной роли, просто «под рукой оказалась». Ответ в том, что США стремительно теряют мировую гегемонию в политике и экономике», — сказала Панина РИА Новости.

Депутат пояснила, что долларовая глобальная экономика «трещит по швам», при этом многие сильные экономики мира (Китай и ЕС прежде всего) все больше начинают тяготиться зависимостью от доллара.

В российском МИД предостерегли США от опрометчивых шагов по Сирии»Более того, выясняется, что дядя Сэм, насаждавший доллар под лозунгом «единых правил игры» в мировой экономике, теперь не скрывает, что игнорирует эти единые правила, но продолжает использовать преимущества доллара как мировой валюты. Готовность мириться с этим неприкрытым американским диктатом стремительно падает, и у США все меньше цивилизованных способов сохранения своего господства», — отметила она.

Панина подчеркнула, что Вашингтон пускает в ход нецивилизованные методы, и «Сирия здесь для США как нельзя кстати».

«Дестабилизируя обстановку в Сирии, США пытаются дестабилизировать всю мировую политику, чтобы сохранить свою разваливающуюся мировую экономическую гегемонию. И здесь все очень конкретно. Дестабилизация в Сирии угрожает новым потоком беженцев в Европу. Результат – дестабилизация ЕС, а еще конкретнее Германии, пытающейся противостоять экономическому диктату США, в том числе и в препятствиях «Северному потоку – 2», — пояснила парламентарий.

Минобороны предъявило доказательства инсценировки химатаки в СирииНестабильность в Сирии напрямую бьет по Турции и Ирану, сильно связанных с сирийскими делами и проявляющими «строптивость» по отношению к США, также отметила депутат. При этом возможный удар по Турции и Ирану неминуемо создал бы проблемы их главным европейским покровителям — Германии как патрону Турции, Франции как патрону Ирана, считает депутат.

«Поэтому Россия в Сирии не только, как утверждают американцы, Асада поддерживает. Наша страна мировую стабильность пытается защитить. Остается надеяться, что в США еще сохранились здравомыслящие влиятельные силы, понимающие, как опасно подрывать такую стабильность. Принцип домино в условиях наличия в мире стратегического ядерного потенциала может привести к глобальной катастрофе», — заключила Панина.

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