В Госдуме назвали «пакостниками» авторов идеи обменять РФ на Украину на саммите G7

Глава Евросовета Дональд Туск заявил о своем несогласии с предложением президента США Дональда Трампа пригласить Россию присоединиться к G7. По мнению Туска, на форуме G7 будущего года уместнее будет смотреться Украина, а не Россия. Идею «обменять» Россию на Украину на саммите G7 прокомментировали в российской Госдуме.

Туск, заявляя о нежелании видеть Россию на саммите «Большой семерки» (англ. Group of Seven, G7) — международном клубе, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию с участием Еврокомиссии), отметил, что «все условия исключения РФ в 2014 году все еще остаются действительными». Глава Евросовета также позволил себе бездоказательные обвинения в адрес России в якобы «провокациях в Азовском море».

Туск заявил, что вместо России на следующий саммит «Большой семерки» «лучше было бы пригласить Украину». По словам главы Евросовета, он уже обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Комментируя предложение Дональда Туска «обменять» Россию на Украину на будущем саммите G7, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин напомнил, что глава Евросовета — бывший премьер-министр Польши. По мнению Шерина, это многое объясняет.

«Те, кто делает подобные заявления, и представитель Польши, и другие ему подобные — ведут себя как группа проказников, собравшихся, чтобы делать пакости. Группа пакостников, — говорит парламентарий. — Я понимаю, что Польша ненавидит Россию еще со времен Екатерины, и что у Варшавы историческая обида и на Российскую империю, и на СССР, и на Российскую Федерацию как преемницу Советского Союза».

Но Россию все это волновать не должно, ведь для нашей страны возвращение в G7 — отнюдь не самоцель, отметил первый зампред комитета ГД.

«Что изменится в жизни Российской Федерации от того, приедет ли Украина на G7, или не приедет, пригласят ли нас туда, или не пригласят? Ровным счетом ничего, — подчеркнул Шерин. — Для нас сегодня главное — развитие экономики, отсутствие санкций и несправедливых ограничений. Для нас важно, чтобы закончилась травля России. Но само по себе это не произойдет, если мы не будем совершать какие-то решительные действия».

По словам собеседника ФАН, Польша, да и Украина, судя по всему, сегодня не стремятся быть независимыми, но это их дело.

«Как только из Польши ушли советские войска, туда сразу вошли американские, и из этого надо делать выводы. А нам надо не обращать внимание на то, кто кого куда пригласил или не пригласил. Нам нужно усиливать свою экономику — ведь экономически сильная страна сильна и по части обороноспособности.

Когда мы будем по-настоящему сильны экономически, нас везде будут ждать, потому что без нас мировая экономика не сможет обойтись. Вот почему нам нужно делать все, чтобы стать ведущим игроком в мировой экономике», — подчеркнул Александр Шерин.

Ежегодный саммит G7 стартовал в субботу, 24 августа, во французском Биаррице. Ранее президент США Дональд Трамп предложил подумать о восстановления формата G8, пригласив на будущий год на саммит Россию. Идею поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, однако против выступили канцлер Германии Ангела Меркель, а также премьер-министры Великобритании и Канады Борис Джонсон и Джастин Трюдо. Критики идеи Трампа бездоказательно обвинили Россию в том, что якобы по вине Москвы не работает минский формат урегулирования на востоке Украины, а также снова подняли вопрос о якобы «незаконном» воссоединении Крыма с РФ.

Российские политики подчеркивают, что для Москвы возвращение в G8 не является самоцелью, и что ни диктата, ни шантажа Россия не потерпит.

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