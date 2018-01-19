В Госдепе США потребовали от Турции не начинать боевые действия в Сирии

В Госдепе США потребовали от Турции не начинать боевые действия в Сирии

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votes, average:out of 5)

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