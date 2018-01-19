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В Госдепе США потребовали от Турции не начинать боевые действия в Сирии

Политика 19 Янв 2018
В Госдепе США потребовали от Турции не начинать боевые действия в Сирии
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Государственный департамент США призвал турецкие власти воздержаться от военной операции в районе Африн Сирии.

Соответствующее заявление сделала глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

В ходе брифинга один из журналистов попросил Науэрт прокомментировать заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о возможной военной операции в Африне в качестве ответной меры на попытку США создать «зоны пограничной безопасности в Сирии».

Представитель Госдепа США ответила, что Вашингтон выступает против таких намерений Анкары.

«Мы призываем Турцию не предпринимать каких-либо шагов такого рода», – сказала Науэрт.

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