В Госдепе США потребовали от Турции не начинать боевые действия в Сирии

Государственный департамент США призвал турецкие власти воздержаться от военной операции в районе Африн Сирии.
Соответствующее заявление сделала глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.
В ходе брифинга один из журналистов попросил Науэрт прокомментировать заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о возможной военной операции в Африне в качестве ответной меры на попытку США создать «зоны пограничной безопасности в Сирии».
Представитель Госдепа США ответила, что Вашингтон выступает против таких намерений Анкары.
«Мы призываем Турцию не предпринимать каких-либо шагов такого рода», – сказала Науэрт.