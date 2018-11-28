В госбюджете Украины обнаружили огромную дыру: названа сумма — Обозреватель

Государственный бюджет Украины за январь-октябрь 2018 года выполнен с дефицитом на уровне 6,167 млрд грн. При этом за аналогичный период 2017 года был зафиксирован профицит на уровне 1,401 млрд грн.

Как сообщается на сайте Государственной казначейской службы, обнародованный показатель дефицита оказался на 1,4 млрд грн выше предварительных данных Министерства финансов от 8 ноября, согласно которым бюджетный дефицит за этот период составил 4,8 млрд грн.

По данным Госказначейства, сводный бюджет за 10 месяцев выполнен с профицитом на уровне 14,425 млрд грн, что в 2 раза ниже показателя годом ранее в размере 31,232 млрд грн.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в государственный бюджет Украины за сентябрь 2018 года поступила рекордная сумма с таможни — 67,1 млрд грн. Бюджетные поступления по доходам выполнены на 100,12%.

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан предупредил, что в Украине за январь-сентябрь в государственный бюджет не поступило 94 млрд гривен, что создало риск невыполнения госбюджета-2018.





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