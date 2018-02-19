В госархиве Австрии нашли фото утраченного волынского храма

В Австрийском государственном архиве удалось разыскать фото села Староселье, которое находится в Маневичском районе на Волыни

На фото есть, в частности, изображение потерянного для современников храма — Свято-Климентовской деревянной православной церкви, сообщает «ДС» со ссылкой на «ВолиньPost».

Известно, что святыня в Староселье была возведена в 1885 году руками прихожан. Рядом с церковью была деревянная колокольня, которая тоже хорошо просматривается на одном из представленных фото (возможно, это единственное изображение храма).

В конце XIX века в Свято-Климентовской православной церкви былол 1378 прихожан. Известный исследователь Волыни, Александр Цинкаловский сообщает в своей работе о том, что в Староселье существовала церковная школа, а в 1887 году открыто одноклассное народное училище. К сожалению, в 1929 году Свято-Климентовская деревянная церковь сгорела от молнии. И больше не была восстановлена.

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