В городе Аксу динамично развивается электронная коммерция

В городе Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района успешно работает платформа для развития электронной коммерции. Платформа была создана в 2015 году. До настоящего времени на ее базе было зарегистрировано немало компаний, успешно занимающихся электронной торговлей. Работа на этой платформе позволила им значительно расширить рынки сбыта качественной местной продукции, в том числе яблок, грецких орехов, меда и др. Это в значительной степени содействовало занятости и работе по ликвидации нищеты в регионе.

Глава отдела электронной коммерции управления коммерции г. Аксу Лян Цзяни отметила: «Причина успешной работы этой платформы, главным образом, заключается в подготовке кадров, которые освоили принципы электронной торговли. Затем они рассказали другим жителям, как можно успешно продать свою сельскохозяйственную продукцию».

Именно подготовка кадров в значительной степени продвинула динамичное развитие электронной коммерции в Аксу. Генеральный секретарь Ассоциации электронной коммерции города Чжоу Ху сказал: «Ежегодно на подготовку кадров тратится от 1,2 млн до 1,6 млн юаней. С 2014 года по сегодняшний день было подготовлено более 5 тысяч человек, среди них 418 человек стали неким костяком развития электронной коммерции Аксу».

Глава отдела электронной коммерции управления коммерции г. Аксу Лян Цзяни добавила, что каждый год на платформе проводят конкурс инноваций для содействия развитию электронной торговли.

На платформе для развития электронной коммерции в городе Аксу действует комплексная система подготовки, благодаря чему выпускники курсов смогли добиться больших успехов. Многие молодые люди уже стали настоящими интернет-знаменитостями благодаря прямым трансляциям в интернет-магазинах. Один из них в 2016 году начал заниматься электронной коммерцией, продает местные продукты. Вот что он рассказал: «В 2019 году объем продаж нашей компании составил более 4 млн юаней, а в этом году – уже достиг 6 млн юаней. И это всего за 4 года. Наша цель в будущем году – 10 млн юаней».

Много талантливых молодых людей принимают активное участие в развитии электронной торговли в Синьцзяне. Председатель Ассоциации электронной коммерции г. Аксу Хао Чжаньцзюнь отметил: «В настоящее время электронная коммерция в Аксу динамично развивается. Эта индустрия имеет широкие перспективы развития в регионе. Благодаря интернет-торговле продукцию из Синьцзяна можно заказать в любую точку страны. Для местных жителей это одна из хороших возможностей заметно улучшить свое материальное положение, и покончить с нищетой».

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