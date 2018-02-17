В годовщину Майдана в центр Киева выведут несколько тысяч силовиков

Следить за безопасностью на мероприятиях, посвященных годовщине событий на Майдане, будут около трех тысяч сотрудников правоохранительных органов
Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, передает «ДС» со ссылкой на пресс-службу главка полиции.
Так, в Киевскую городскую государственную администрацию поступило несколько заявок о проведении мероприятий в центральной части города, поэтому задача правоохранителей — обеспечить порядок и безопасность всех участников.
«Все акции связаны с годовщиной событий 2014 года. За порядком в целом будет следить около 3000 правоохранителей: как полиция, так и военнослужащие Национальной гвардии. Кроме того, будут созданы резервы на случай осложнения оперативной обстановки», — отметил Крищенко.
По его словам, нести службу будут работники кинологической службы, усиленные группы взрывотехников. Ограничений доступа к Майдану Независимости не будет, но работники полиции будут проводить более тщательные проверки.
«Информации о возможных провокациях нет, но, учитывая разноплановость и массовость акций, мы должны быть начеку. Поэтому просим всех с пониманием относиться к таким мерам безопасности», — подытожил Крищенко.
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