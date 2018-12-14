В Германии создан судебный прецедент для псевдобеженцев с Ближнего Востока — EADaily

Судебная система Германии создала прецедент для псевдобеженцев с Ближнего Востока. Такое мнение сегодня, 14 декабря, корреспонденту EADaily высказал глава движения российских немцев за партию «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт, комментируя решение суда города Трира, отклонившего ходатайство гражданина Афганистана о политическом убежище в ФРГ.

«Ни для кого не секрет, что в Германию, наряду с выходцами из других стран, массово прибывают просители убежища из Афганистана. В связи с тем, что страна погрязла в длящейся уже десятилетия гражданской войне, многим из них удается получить в Германии временный статус. Даже тем, кому было отказано в получении статуса беженца и кому назначили депортацию обратно на родину (как правило, это преступники или откровенно асоциальные элементы), до последнего времени можно было расслабиться и продолжать паразитировать на немецкой социальной системе — для чего собственно они и прибыли в Германию», — сказал Шмидт.

По его словам, против депортации массово выступали как политики лево-зеленого лагеря, так и масса сомнительных общественных организаций промиграционной направленности, финансируемых по программе борьбы с правой идеологией.

«Зачастую активисты этих организаций вступали в стычки с полицией и устраивали провокации при попытке властей депортировать афганцев на родину. Одно время действовала даже пауза на депортацию в Афганистан», — уточнил представитель «Альтернативы для Германии».

Ситуация, по словам политика, начала меняться в декабре 2018 года. В частности, несколько десятков афганцев были переправлены в Кабул в сопровождении полицейских, врачей, соцработников, что, как заметил Евгений Шмидт, «стоило немецким налогоплательщикам баснословных денег». «И вот сегодняшнее решение суда города Трира, разрешившего депортировать афганского преступника, признав, что ему на родине ничего не угрожает. Это, конечно, может послужить прецедентом в сотнях и тысячах аналогичных случаев», — подчеркнул представитель «Альтернативы для Германии».

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Центральный вокзал Амстердама, где афганец напал на американцев. Фото: twitter.com/Politie_Adam

Итак, сегодня, 14 декабря, административный суд в Трире, что в Западной Германии, отклонил ходатайство об убежище афганца, который полгода назад напал на туристов в Амстердаме. При этом, в судебном сообщении подчеркивается, что в ходе разбирательства речь шла не о нападении в нидерландской столице, которое подлежит рассмотрению в рамках уголовного права.

«Суд в Трире занимался исключительно вопросом, подвергался ли истец в Афганистане преследованию по политическим мотивам и угрожает ли ему на родине опасность. На оба вопроса судьи ответили отрицательно. В решении суда также указывается, что молодой человек, не подвергался политическим преследованиям на родине и ему там ничто не угрожает», — сообщает «Немецкая волна».

EADaily напоминает, что в августе 2018 года 19-летний гражданин Афганистана на центральном вокзале Амстердама ранил ножом двух туристов из США. Полиция открыла огонь по подозреваемому и ранила его. Позже выяснилось, что у преступника есть вид на жительство Германии. По данным голландских спецслужб, афганец действовал из террористических побуждений.

Также стоит отметить, что партия «Альтернатива для Германии» неоднократно выступала с инициативой массовой депортации всех иностранных преступников и потенциальных террористов с последующим закрытием границ для массовой нелегальной миграции, но всякий раз получала жесткий отпор со стороны правящей коалиции и лево-зеленой псевдооппозиции.





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