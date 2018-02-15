В Генштабе высказали США благодарность за поддержку

Вооруженные Силы Украины высоко ценят помощь, которую Соединенные Штаты предоставляют для их технического переоснащения

Об этом во время церемонии передачи Украине партии приборов ночного видения подчеркнул начальник Генерального штаба — Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко, сообщает «ДС» со ссылкой на Генштаб.

«Мы благодарны за помощь, которую получаем от Соединенных Штатов и других партнеров, ведь она существенно повышает способности Вооруженных Силах Украины как в вопросах управления частями и подразделениями, так и в вопросах повышения эффективности наших сил в противостоянии российской агрессии», — отметил генерал армии Украины Виктор Муженко.

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