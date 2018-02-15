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В Генштабе высказали США благодарность за поддержку

Политика15 Фев 2018
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Вооруженные Силы Украины высоко ценят помощь, которую Соединенные Штаты предоставляют для их технического переоснащения

Об этом во время церемонии передачи Украине партии приборов ночного видения подчеркнул начальник Генерального штаба — Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко, сообщает «ДС» со ссылкой на Генштаб. 

«Мы благодарны за помощь, которую получаем от Соединенных Штатов и других партнеров, ведь она существенно повышает способности Вооруженных Силах Украины как в вопросах управления частями и подразделениями, так и в вопросах повышения эффективности наших сил в противостоянии российской агрессии», — отметил генерал армии Украины Виктор Муженко.

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