В ГБР отреагировали на резкое заявление Авакова по делу Чорновол — Новости политики

В Госбюро расследований заявили, что причастность Черновол к возможному преступлению будет устанавливаться судом.

В ГБР ответили Авакову / фото УНИАН

В Государственном бюро расследований заявляют, что следователи, которые подозревают народного депутата VIII созыва Татьяну Черновол в умышленном противоправном причинении смерти гражданину Владимиру Захарову, находятся вне политики.

Об этом корреспонденту УНИАН заявили в ГБР.

«Во-первых, ГБР в политику не играет относительно заявлений, направленных к нам, которые сделал министр. Во-вторых, следователь и прокурор в отдельном этом производстве являются самостоятельными фигурами, которые осуществляют досудебное расследование», — сообщили в следственном органе.

Также в ГБР заявили, что причастность или виновность Черновол к предполагаемому преступлению непосредственно будет устанавливаться судом.

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 10 апреля, Черновол заявила, что в ее доме представители ГБР проводят обыск.

Также Чорновол опубликовала скан-копию постановления Печерского райсуда столицы от 6 апреля, в которой указано, что ее вместе с другими лицами подозревают в причастности к убийству гражданина Владимира Захарова.

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Согласно документу, в ходе досудебного расследования установлено, что Черновол «совместно с неустановленными следствием лицами 18 февраля 2014 года в 12.00, находясь у дома №10 по улице Липской в Киеве, осознавая общественно опасный характер своего деяния, предвидя его общественно опасные последствия, которых хотя не желала, но сознательно допускала их наступление, способом, опасным для жизни многих лиц, по предварительному сговору с группой лиц, причинила смерть Захарову Владимиру Константиновичу».

По данным следствия, Черновол «с целью насильственного проникновения в здание» предложила неустановленным пока лицам, находившимся с ним, поджечь помещение на Липской, 10, в котором находились люди. Она якобы вместе с другими лицами бросила в окна здания бутылки с зажигательной смесью — «напалмом». В результате в помещении возникли многочисленные очаги пожаров.

Захаров погиб в результате оксидного действия углерода, его тело нашли на первом этаже здания.

Уголовное производство было открыто 25 марта 2020 года.

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Позже в ГБР сообщили, что следователи уведомили Чорновол о подозрении в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился к первому заместителю директора ГБР Александра Бабикова и назвал неадекватными и позорными действия Государственного бюро расследований в отношении народного депутата VIII созыва Татьяны Чорновол.

Первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков руководит следствием по делам против экс-президента Виктора Януковича, в которых раньше защищал его как адвокат.

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