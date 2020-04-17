В Фонде госимущества рассказали, кто организовал рейдерский захват госкомпании ОГХК

В Фонде госимущества заявили, что рейдерский захват государственного предприятия «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК) организовал и возглавил бывший директор компании Александр Гладушко
Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу фонда.
По словам главы фонда Дмитрия Сенниченко, Гладушко вместе с бывшим менеджментом предприятия попытались захватить контроль над компанией.
«Сегодня утром произошла попытка предыдущего менеджмента АО «Объединенная горно-химическая компания» во главе с А. Гладушко получить контроль над стратегической государственной компанией», – говорится в заявлении.
Сенниченко также рассказал, что против предыдущего менеджмента ГП детективы Национального антикоррупционного бюро завели несколько уголовных дел за нанесение ущерба ОГХК на сумму около $13 млн.
«Фонд государственного имущества Украины вместе с правоохранительными органами не допустит рейдерского захвата государственного предприятия и завершит процессы привлечения инвестора через приватизацию», – добавил глава ФГИ.
Напомним, несколько ранее Фонд госимущества заявил о рейдерском захвате.
Больше новостей о событиях в мире читайте на
Depo.Весь мир
Следите за новостями в Телеграм
Подписывайтесь на нашу страницу Facebook