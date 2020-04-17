В Фонде госимущества рассказали, кто организовал рейдерский захват госкомпании ОГХК

В Фонде госимущества заявили, что рейдерский захват государственного предприятия «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК) организовал и возглавил бывший директор компании Александр Гладушко

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу фонда.

По словам главы фонда Дмитрия Сенниченко, Гладушко вместе с бывшим менеджментом предприятия попытались захватить контроль над компанией.

«Сегодня утром произошла попытка предыдущего менеджмента АО «Объединенная горно-химическая компания» во главе с А. Гладушко получить контроль над стратегической государственной компанией», – говорится в заявлении.

Сенниченко также рассказал, что против предыдущего менеджмента ГП детективы Национального антикоррупционного бюро завели несколько уголовных дел за нанесение ущерба ОГХК на сумму около $13 млн.

«Фонд государственного имущества Украины вместе с правоохранительными органами не допустит рейдерского захвата государственного предприятия и завершит процессы привлечения инвестора через приватизацию», – добавил глава ФГИ.

Напомним, несколько ранее Фонд госимущества заявил о рейдерском захвате.

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