Вы здесь: Главная / Курс валют / в феврале международные резервы Украины незначительно снизились — Минфин

в феврале международные резервы Украины незначительно снизились — Минфин

Курс валют 12 Мар 2021
в феврале международные резервы Украины незначительно снизились — Минфин
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Согласно отчету НБУ, валовые международные резервы Украины сократились в феврале относительно показателей января на 0,28 млрд долларов США — до уровня в 28,54 млрд. Падение вызвано активными операциями правительства по управлению госдолгом, — об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Существенно на курсе гривне к евро и доллару США это не сказалось. Ниже представлена динамика данного показателя.

Валовые и «чистые» международные резервы Украины с 01.03.2020по 01.03.2021 (млрд долларов США). Источник: НБУ

«Чистые» международные резервы Украины сократились на 0,12 млрд долларов США — до отметки в 17,68 млрд. С начала года резервы тратятся на погашение долгов, а пополняются за счет операций регулятора на межбанке. Сегодня пройдет погашение внешних кредитов на сумму в 0,90 млрд долларов США, поэтому я ожидаю падения международных резервов Украины по итогам текущего месяца. Котировки межбанка, вероятно, никак не отреагируют на это и останутся в рамках существующего тренда по плавному укреплению гривны.

Потребительская инфляция выросла за февраль с 6,1% до 7,5% в годовом исчислении. Причиной этого стало повышение цен на продовольствие из-за плохого урожая и рост стоимости энергоресурсов. Данная тенденция будет наблюдаться до осени, пока на рынок не поступит сельхозпродукция нового урожая. Исходя из рыночной конъюнктуры, ускорения темпов подорожания энергоносителей до сентября не ожидается.

Источник

Курс валют в Украине во вторник, 9 марта 2021 года →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top