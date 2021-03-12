в феврале международные резервы Украины незначительно снизились — Минфин

Согласно отчету НБУ, валовые международные резервы Украины сократились в феврале относительно показателей января на 0,28 млрд долларов США — до уровня в 28,54 млрд. Падение вызвано активными операциями правительства по управлению госдолгом, — об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Существенно на курсе гривне к евро и доллару США это не сказалось. Ниже представлена динамика данного показателя.

Валовые и «чистые» международные резервы Украины с 01.03.2020по 01.03.2021 (млрд долларов США). Источник: НБУ

«Чистые» международные резервы Украины сократились на 0,12 млрд долларов США — до отметки в 17,68 млрд. С начала года резервы тратятся на погашение долгов, а пополняются за счет операций регулятора на межбанке. Сегодня пройдет погашение внешних кредитов на сумму в 0,90 млрд долларов США, поэтому я ожидаю падения международных резервов Украины по итогам текущего месяца. Котировки межбанка, вероятно, никак не отреагируют на это и останутся в рамках существующего тренда по плавному укреплению гривны.

Потребительская инфляция выросла за февраль с 6,1% до 7,5% в годовом исчислении. Причиной этого стало повышение цен на продовольствие из-за плохого урожая и рост стоимости энергоресурсов. Данная тенденция будет наблюдаться до осени, пока на рынок не поступит сельхозпродукция нового урожая. Исходя из рыночной конъюнктуры, ускорения темпов подорожания энергоносителей до сентября не ожидается.

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