В Европе признали важность Украины для своей энергобезопасности

Интеграция Украины в Энергетический союз способна повысить энергетическую безопасность Европы. Такое мнение высказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в ходе Европейского форума новых идей, состоявшегося в Сопоте (Польша).

Максим Тимченко. Фото: dtek.com

«Украина четко заявила о своем желании вступить в Энергетический союз. Не только Энергосоюз нужен Украине, но и наоборот. Наша страна обладает энергетическими ресурсами и инфраструктурой, которые могут стать существенным вкладом в энергетическую безопасность Европы», – отметил Тимченко.

В частности, по его словам, после завершения синхронизации с ENTSO-E, планируемого в 2022г., объем экспорта и импорта электроэнергии между Украиной и ЕС может вырасти с 4-5 до 18 ТВт-ч ежегодно.

«Говоря о газе, Украина обладает вторыми по величине разведанными запасами газа в Европе после Норвегии – около 1 трлн куб. м. Но сегодня мы все еще импортируем газ. Уверен, с поддержкой ЕС мы проведем необходимые реформы и сможем изменить ситуацию. В перспективе Украина способна не только покрывать собственные потребности в газе, но и стать его нетто-экспортером«, – заявил генеральный директор ДТЭК.

В свою очередь, Марош Шефчович, вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому Союзу, в ответ на выступление Тимченко также отметил важность Украины для энергетической безопасности Европы.

«Один пример: если Украина достигнет уровня энергоэффективности Польши, то сэкономит столько энергии, сколько сегодня потребляет Испания. Это потенциал, который можно реализовать при наличии инвестиций, стимулирующих мер — отметил Шефчович. – Мы знаем, какими болезненными могут быть реформы, и как много нужно работать над ними».

Ежи Бузек, депутат Европарламента, экс-премьер-министр Польши заверил, что Европа готова к поддержке реформ в Украине, в частности, в сфере энергетики.

«Хочу сказать вам, от имени Европейского парламента, что мы абсолютно открыты к сотрудничеству с Украиной. И мы приветствуем вашу готовность к сотрудничеству с нами», – сказал Бузек.

Европейский форум новых идей – это международный конгресс с участием представителей политики, культуры, науки. Декларируемая цель – разработка идей для сильной Европы и конкурентоспособной экономики. Форум проходит ежегодно, с 2011 года.





Источник