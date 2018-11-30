В Европе поддержали строительство газопровода Путина в обход Украины — Обозреватель

Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил за строительство газопровода «Северный поток-2», с помощью которого Российская Федерация намерена поставлять газ в Европу в обход Украины.

«Это важный для нас проект как с точки зрения энергетической и политической, так и с точки зрения экономической», – сообщил Курц, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, Австрия, несмотря на возражения Соединенных Штатов, не откажется от российского проекта.

«Когда американцы рассматривают наши отношения с Россией под лупой, то они, прежде всего, скептичны по поводу того, что мы позитивно выступаем за «Северный поток-2″. Однако мы точно не поменяем точку зрения, как и немцы, как и многие другие», – резюмировал Курц.

Владимир Путин и Себастьян Курц

Напомним, президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства трубопровода «Северный поток-2». В качестве альтернативы он предложил модернизацию транзитного газопровода, проходящего через украинскую территорию.

Позже канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона считает важным сохранение транзита газа через территорию Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАК «Нафтогаз Украины» приступил к реализации «плана Б», который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства «Северного потока-2».





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