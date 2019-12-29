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В Еврокомиссии отреагировали на подписание Зеленским Избирательного кодекса — Новости политики

Политика 29 Дек 2019
В Еврокомиссии отреагировали на подписание Зеленским Избирательного кодекса — Новости политики
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В Евросоюзе отметили позитивы относительно избирательной реформы в Украине.

Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщила заместитель Генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Европейской комиссии Катарина Матернова в микроблоге Twitter.

«Хорошие новости об избирательной реформе в Украине», — отметила Матернова, комментируя подписание Зеленским этого документа.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря президент Украины подписал Избирательный кодекс. В нем предусмотрена пропорциональная система выборов народных депутатов Украины.

В кодексе объединены пять действующих законов: о выборах народных депутатов, президентских выборах, местных выборах, Центральной избирательной комиссии и Едином государственном реестре избирателей.

13 сентября Зеленский вернул в парламент кодекс со своими предложениями.

19 декабря Верховная Рада приняла Избирательный кодекс, учтя все предложения главы государства.

Предложениями президента предусмотрено, что общегосударственные выборы могут проводиться одновременно с местным референдумом, внеочередными, повторными, промежуточными, первыми, дополнительными местными выборами.

При этом очередные и внеочередные общегосударственные выборы не могут проводиться одновременно со всеукраинским референдумом, другими очередными или внеочередными общегосударственными выборами, очередными местными выборами.

Право голоса на выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым имеют избиратели, проживающие на территории АРК.

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