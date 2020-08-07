В Evraz перенесли сроки запуска литейно-прокатного комплекса | 07.08.2020 5:56:00 | Новости рынка

Evraz реприоритезировал ключевые инициативы и проекты развития. В частности, исходя из ситуации на рынке плоского проката, сроки реализации проекта по строительству интегрированного литейно-прокатного комплекса на Западно-Сибирском металлургическом комбинате (ЕВРАЗ ЗСМК) сдвинуты на 3-4 года, сообщают информагентства.

«Для компании это серьёзный проект, и решение о его переносе долго обсуждалось, но мы ожидаем, что рыночная ситуация по плоскому прокату будет непростая и восстановление рынка займёт какое-то время. В этом проекте изначально был заложен определённый риск. То, что это преимущественно российский рынок, снижает риски. Тем не менее, в связи с тем, как развивается рынок и как будет развиваться мировая экономика, мы считаем, что на ближайшие 2-3 года риски этого проекта стали существенно выше, чем были до пандемии. И с этой точки зрения мы предпочитаем подождать и не торопиться с проектом», — говорят в Evraz.

Проектная производственная мощность ЛПК — 2,5 млн. тонн. Комплекс будет специализироваться на непрерывной разливке тонких слябов и прокатке высококачественной полосы (Quality Strip Production, QSP).

Также компания отложила на год модернизацию рельсобалочного производства на Нижнетагильском металлургическом комбинате (ЕВРАЗ НТМК).

«Во II полугодии 2020 года Evraz сосредоточится на обеспечении работы предприятий с полной загрузкой и увеличении продаж в России. Мы сфокусируем наше внимание на дополнительных мерах повышения эффективности и обеспечим сбалансированный и избирательный подход к нашим инвестиционным проектам. События развиваются достаточно неплохо. Мы наблюдаем хорошую ценовую динамику и на внешних, и на внутренних рынках, хотя год к году будет серьёзное падение. Портфель заказов на июль-август у нас был достаточно хороший… В целом отношение к предстоящему полугодию достаточно оптимистическое», — говорят в компании.





Источник: www.mc.ru



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