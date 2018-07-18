В этом году форум недвижимости BREL рассмотрит тенденции технологий будущего



public. foto Этой осенью, 2 ноября, во Дворце культуры ВЭФ, как и каждый год, пройдет форум Baltic Real Estate Leaders или BREL форум, посвященный сфере отрасли недвижимости, на который, как обычно, в Риге соберутся ведущие эксперты отрасли, предприниматели и инвесторы из Латвии и других Балтийских и Европейских государств. Целью форума является обсуждение актуальных тенденций рынка, прогноз его дальнейшего развития, а также развитие навыков мудрого привлечения и использования инвестиций зарубежных инвесторов.

В этом году программа форума поделена на три тематически отличительные сессии. Первый тематический блок сосредоточится на городской среде, привлекательной планировке городов и общем развитии городской среды, что в последнии годы является широко обсуждаемой темой. Вторая сессия будет посвящена теме инвестиций, в рамках которой местные и зарубежные инвесторы изложат свое виденье о рынке недвижимости Балтийского региона, а также рассмотрят новейшие тенденции отрасли инвестиций и дальнейшее развитие в ближайшие годы. В свою очередь темой третьей сессии форума станут перспективы будущего связанные с современными технологиями: будут рассмотрены новейшие тенденции, которые в скором будущем повлияют на рынок недвижимости в контексте офисов, промышленных площадей и розничной торговли. В программе форума обсудят и такие актуальные темы,как вещевой Интернет, электронная коммерция,опыт потребителей, а также достижение конечной цели или last mile delivery. В промежутках между сессиями состоятся панельные дискуссии и сетевые мероприятия.

“В этом году пройдет уже седьмой по счету BREL форум. За эти годы мы накопили опыт и учли предложения и пожелания участников предыдущих форумов. И в этом году постараемся удивить всех участников новыми идеями и интересной программой,” делится руководитель Colliers International в Латвии Денис Кайран.

На форуме выступят как руководители и аналитики предприятий недвижимости и инвестиций Балтийского региона, так и международные эксперты. Свое участие уже подтвердили руководитель Colliers International EMEA Research Демиан Херингтон (Damian Harrington), руководитель METRO-ECE Centermanagement Зулфукар Тосун (Zulfukar Tosun),рукодитель инвестиций NEPI Rockcastle Гий Кломпс (Gijs Klomp), исполнительный директор Technopolis Кит Сильверанг (Keith Silverang),член правления Украинской Академии корпоративного управления Айварас Абромавициус, а также другие опытные профессионалы отрасли. Роль руководителя форума и в этом году доверена главному советнику предприятия RB Rail AS и главному координатору Rail Baltica Гирту Руду.

Больше информации о программе и выступающих форума BREL, вы найдете на страничке www.brelforum.com., там же можно и зарегистрироваться. До 22 сентября билеты можно приобрести за особу цену. Форум пройдет на английском языке, его организацией занимается предприятие Colliers International совместно с iDEA HOUSE events.

О COLLIERS INTERNATIONAL: Colliers International Group Inc. (Nasdaq:CIGI) (TSX:CIG) — это международная компания коммерческой недвижимости, которая имеет 400 представительств в 69 странах. В компании Colliers International работает более 15,400 специалистов по недвижимости и брокеров. Предприятие работает в Балтии с 2004 года, предоставляя клиентам полный спектр услуг — от разработки всеобъемлящей концепции недвижимости, консультаций по инвестициям и корпоративным услугам до надзора проектов, оценки и брокерских услуг. В 2017 году влиятельный финансовый журнал Euromoney уже 13-ый раз подряд признал Colliers International лучшим консультативным предприятием по недвижимости в Латвии.

Дайга Зимеле



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