В этом году форум недвижимости BREL рассмотрит тенденции развития технологий будущего

В этом году
программа форума будет поделена на три тематические сессии.
Участники первой сессии
сосредоточатся на вопросах организации городской среды, привлекательной планировки
городов и общего развития городской среды – широко обсуждаемых темах в последние
годы.
Вторая сессия будет
посвящена теме инвестиций, в рамках которой местные и зарубежные инвесторы
изложат свое видение рынка недвижимости балтийского региона, а также определят
новейшие тенденции и перспективы развития инвестиционной сферы.
Темой третьей сессии
форума станут технологии: будут рассмотрены тенденции, которые в ближайшем
будущем окажут влияние на рынок недвижимости в сегментах офисной,
производственной и торговой недвижимости.
В программе форума запланированы
дискуссии на такие актуальные темы, как Интернет вещей, электронная коммерция, потребительский
опыт (user experience), а также
организация движения к конечному потребителю (last mile delivery). В
промежутках между сессиями состоятся панельные дискуссии и сетевые мероприятия.
“В этом году пройдет уже седьмой по счету BREL форум, – говорит
руководитель Colliers
International в Латвии Денис Кайран. – За эти годы мы накопили большой опыт в проведении такого рода
мероприятий, и в этом году постараемся удивить участников новыми идеями и насыщенной
программой”.
В работе форума
примут участие как руководители и аналитики, представляющие компании из стран
Балтии, так и международные эксперты. Свое участие уже подтвердили руководитель Colliers International EMEA Research Демиан Херингтон (Damian
Harrington), руководитель METRO-ECE
Centermanagement Зулфукар Тосун
(Zulfukar Tosun), рукодитель инвестиций NEPI Rockcastle Гий Кломп (Gij Klomp), исполнительный
директор Technopolis Кейт
Сильверанг (Keith Silverang), член правления Украинской Академии
корпоративного управления Айварас Абромавициус, а также другие профессионалы.
Руководить форумом и в этом году будет главный советник компании RB Rail AS и главный координатор Rail Baltica Гиртс Рудс.