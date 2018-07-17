В этом году форум недвижимости BREL рассмотрит тенденции развития технологий будущего

В этом году

программа форума будет поделена на три тематические сессии.

Участники первой сессии

сосредоточатся на вопросах организации городской среды, привлекательной планировки

городов и общего развития городской среды – широко обсуждаемых темах в последние

годы.

Вторая сессия будет

посвящена теме инвестиций, в рамках которой местные и зарубежные инвесторы

изложат свое видение рынка недвижимости балтийского региона, а также определят

новейшие тенденции и перспективы развития инвестиционной сферы.

Темой третьей сессии

форума станут технологии: будут рассмотрены тенденции, которые в ближайшем

будущем окажут влияние на рынок недвижимости в сегментах офисной,

производственной и торговой недвижимости.

В программе форума запланированы

дискуссии на такие актуальные темы, как Интернет вещей, электронная коммерция, потребительский

опыт (user experience), а также

организация движения к конечному потребителю (last mile delivery). В

промежутках между сессиями состоятся панельные дискуссии и сетевые мероприятия.

“В этом году пройдет уже седьмой по счету BREL форум, – говорит

руководитель Colliers

International в Латвии Денис Кайран. – За эти годы мы накопили большой опыт в проведении такого рода

мероприятий, и в этом году постараемся удивить участников новыми идеями и насыщенной

программой”.

В работе форума

примут участие как руководители и аналитики, представляющие компании из стран

Балтии, так и международные эксперты. Свое участие уже подтвердили руководитель Colliers International EMEA Research Демиан Херингтон (Damian

Harrington), руководитель METRO-ECE

Centermanagement Зулфукар Тосун

(Zulfukar Tosun), рукодитель инвестиций NEPI Rockcastle Гий Кломп (Gij Klomp), исполнительный

директор Technopolis Кейт

Сильверанг (Keith Silverang), член правления Украинской Академии

корпоративного управления Айварас Абромавициус, а также другие профессионалы.

Руководить форумом и в этом году будет главный советник компании RB Rail AS и главный координатор Rail Baltica Гиртс Рудс.







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