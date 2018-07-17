В ЕС призвали Россию взять на себя ответственность за катастрофу MH17

Ракетная система «Бук», которая сбила MH17, принадлежала 53-й бригаде противовоздушной обороны ВС России

Европейский Союз призывает Россию взять на себя ответственность за катастрофу боинга МН17 на Донбассе. Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини.

«Совместная следственная группа 24 мая представила результаты своего независимого профессионального и беспристрастного расследования, заключив, что установка «Бук», используемая для сбивания MH17, без сомнения, принадлежит Вооруженным силам Российской Федерации. На этом фоне мы будем и впредь призывать Российскую Федерацию принять на себя ответственность и в полной мере сотрудничать для установления обстоятельств», — говорится в заявлении.

Напомним, авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. Через 2 часа 49 минут после взлета он рухнул на землю в районе Грабово Донецкой области. Самолет был полностью разрушен, все 298 пассажиров, которые находились на борту, погибли. Ответственность за падение авиалайнера возложили на Россию. Однако та свою причастность к катастрофе отрицает.

По данным следствия, ракетная система «Бук», которая сбила MH17, принадлежала 53-й бригаде противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации, была незаконно доставлена на территорию Украины через неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы и поспешно вывезена обратно на территорию России после сбивания самолета.

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