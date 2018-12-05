В ЕС подыграли Путину по газопроводу в обход Украины — Обозреватель

Австрия заинтересована в развитии экономических контактов с Россией, в том числе в реализации проекта «Северный поток 2», с помощью которого российский газ планируют поставлять в Европу в обход Украины.

«Сегодня Россия для Евросоюза является одним из важнейших партнеров в поставке газового сырья. Также мы заинтересованы в проекте «Северный поток 2», – заявил президент Национального совета Австрии Вольфганг Соботка, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, эта заинтересованность вызвана тем, что российский проект может «дополнительно дать стабильность и безопасность Европейскому Союзу».

Важным аспектом экономических отношений между Австрией и Россией Соботка также назвал туризм.

Газопровод «Северный поток 2» пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Проект реализует «Газпром» в альянсе с европейскими компаниями – Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.​

​Напомним, президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства трубопровода «Северный поток-2». В качестве альтернативы он предложил модернизацию транзитного газопровода, проходящего через украинскую территорию.

Позже канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона считает важным сохранение транзита газа через территорию Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАК «Нафтогаз Украины» приступил к реализации «плана Б», который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства «Северного потока-2».

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