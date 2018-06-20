В ЕС обеспокоены выходом США из Совета ООН по правам человека

Ранее США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека

Европейский Союз обеспокоен решением США выйти из Совета ООН по правам человека. Об этом говорится в заявлении Европейской службы по внешним связям.

«Решение может подорвать роль США как лидера и сторонника демократии на мировой арене. Тем не менее, Европейский Союз будет продолжать защищать права человека и основные свободы, как на многосторонних форумах, так и во всем мире, также, когда это возможно, сотрудничая с США», — говорится в заявлении.

В то же время Евросоюз подтверждает свою поддержку эффективному функционированию Совета по правам человека и планирует продолжить сотрудничать со всеми странами для укрепления Рады.

Напомним, что посол США в ООН Никки Хейли объявила о выходе Соединенных Штатов из Совета ООН по правам человека.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не поддержал такое решение США.

А вот премьер-министр Израиля поблагодарил США за выход из Совета ООН по правам человека. По его словам, в течение многих лет Совет был предвзятым, враждебным и антиизраильским. В то же время РФ выдвинула свою кандидатуру на выборах в Совет ООН по правам человека (СПЧ) на 2021-2023 годы.





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