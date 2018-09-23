В ЕС дали оценку качеству работы НАБУ

В Евросоюзе считают, что НАБУ является примером для подобных институций в странах ЕС.

В Евросоюзе дали оценку качеству работы НАБУ / фото УНИАН

В Евросоюзе дали оценку качеству работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Об этом сегодня в ходе открытого диалога «ДумкоFest.Антикоррупция» заявила руководитель Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине Эка Ткешелашвили, передает РБК-Украина. По словам Ткешелашвили, НАБУ является примером для подобных институций в странах ЕС.

«На основании объективного анализа, который сделали коллеги из Евросоюза и коллеги с американской стороны, в том числе и с ФБР, в сотрудничестве с НАБУ, это анализ качества, независимости этой организации (НАБУ, — ред.) в непростой среде, где они должны работать, этот уровень очень высокий — уровень независимости, уровень качества, которое предоставляет украинскому обществу такая организация, как НАБУ, оно примером становится для многих организаций европейских стран, в том числе, по части качества, независимости и доброчестности работы», — сказала Ткешелашвили.

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Отметим, что директор НАБУ Артем Сытник обещает прийти на заседание комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, которое должно состояться 3 октября. Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель Бюро сказал журналистам.

Директор Бюро заявил, что отчет о деятельности его антикоррупционного ведомства за полугодие работы уже подан в парламент.

«Был такой формат, он не предусмотрен законом, обсуждение этого отчета на заседании антикоррупционного комитета, и я обязательно туда приду, и надеюсь, что все же депутаты будут задавать вопросы не для того, чтобы устроить определенное какое-то шоу — я имею в виду не всех депутатов», — сказал Сытник.

«К сожалению, у нас есть такая ситуация, что на заседаниях комитета сидят фигуранты наших дел. Мне кажется, что немного есть там конфликт интересов, когда фигурант начинает рассказывать о том, что мы каким-то образом неправильно делаем нашу работу», — заявил Сытник.

Он подтвердил, что получил от антикоррупционного комитета приглашение на 3 октября.

Как сообщал УНИАН, Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции вызывает директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника на свое заседание на 3 октября.

Ранее 19 сентября Сытник не явился на заседание антикоррупционного комитета ВР. Первый заместитель председателя комитета Юрий Савчук зачитал письмо от директора НАБУ, в котором тот объяснил свою неявку необходимостью находиться на рабочем месте для выполнения неотложных мероприятий.

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