В Эр-Рияд со своими сланцами: на рынке нефти 2018 год станет годом США :: Новости :: РБК Quote

Ключевым фактором поведения цен на нефть в текущем году станут данные о росте добычи и экспорта нефти из США.

США долго – фактически с нефтяного кризиса 70-ых годов прошлого века — исповедовали политику избегания даже потенциальной возможности нехватки нефти, которые могут нанести ущерб экономики США. Добыча нефти внутри страны долго падала, поэтому действовал запрет на экспорт и был создан самый большой в мире резерв (еще в начале 2017 года это было 695 миллионов баррелей).

Но достижения технологии добычи нефти со сланцевых месторождений изменили все. Уже в октябре 2013 года внутреннее производство нефти в США впервые за два десятилетия превысило импорт, в декабре 2015 был снят запрет на экспорт. Хотя из-за падения цен на нефть многие буровые вышки тогда были остановлены, но вместе с ростом цены на нефть в прошлом году добыча стала стремительно восстанавливаться

И сегодня – через два года – согласно данным Управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США, страна уже обогнала по объемам добычи Арабские Эмираты и до конца нынешнего года, по прогнозам, обгонит и Россию. А растущий экспорт из США становится одним из главнейших факторов, которые могут изменить баланс глобального спроса и предложения. В своём февральском обзоре EIA пересмотрело свой прежний прогноз прироста добычи нефти в США. EIA полагает, что добыча вырастет в 2018 году на 1,26 миллиона баррелей в сутки (по сравнению с 2017 годом). При этом свежий отчет ОПЕК повысил (+0, 25 млн баррелей) прогноз прирост глобального потребления нефти (благодаря переходу в зону роста большинства экономик) до 1, 6 млн баррелей. Международное энергетическое агентство считает, что рывок добычи в США настолько мощный, что страна может в одиночку закрыть прирост спроса.

После того как МВФ посчитал, что мировая экономика будет расти быстрее, многие инвесткомпании пересмотрели свой прогноз по цене на нефть в сторону повышения, сразу на $10 за баррель. Но стремительно реагирующая на позитивные сигналы «нефтянка» США – а по данным отчета Baker Hughes за неделю 3-9 февраля, число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на 26 единиц, до 791 штуки (максимум с апреля 2015 года) – ставит такой оптимизм под вопрос. А по расчётам EIA, неделей раньше 7-дневный объём производства сырья в США уже вырос до исторического максимума, 10,25 миллиона баррелей в сутки.

Как пишут обозреватели Reuters, США начинают претендовать уже на рынки, традиционно считающиеся вотчиной ОПЕК. Так, Китай резко нарастил экспорт американской нефти. ОПЕК пока декларирует спокойствие. Но если захват рынок американцами будет продолжаться, выдержки подписантам соглашения ОПЕК+ может не хватить. Ведь именно потери рынков в прошлые раунды самоограничения добычи, долго удерживали ОАЭ от подписания нынешнего соглашения.

Последние события показывают, что инвесторы воспринимают такую угрозу всерьез. После потерь прошлой недели и короткого восстановления цены на нефть снова падали.

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