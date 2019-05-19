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в Египте атаковали туристический автобус — Новости политики, Новости Большого Ближнего Востока — EADaily

Политика 19 Май 2019
в Египте атаковали туристический автобус — Новости политики, Новости Большого Ближнего Востока — EADaily
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Сегодня, 19 мая, в столице Египта произошел взрыв — взрывное устройство сработало в момент проезда туристического автобуса. Пострадало не менее 17 человек.

Почти половина из них — иностранцы. По информации Sky News Arabia, туристический автобус проезжал мимо нового египетского музея в Гизе. На фото видно, что туристы собирают свои вещи у большого автобуса с разбитыми стеклами. Рядом находятся сотрудники «скорой помощи».

Пока неясно, где именно произошел взрыв, но в сообщениях говорится, что теракт произошел возле музея у Великих пирамид Гизы.

Источники в спецслужбах сообщили Sky News Arabia, что в результате взрыва пострадали 17 человек — это 10 египтян и семь туристов из ЮАР.

Ни одна из группировок исламистов пока не взяла на себя ответственность за нападение.



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