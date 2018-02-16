В Египте арестован бывший кандидат в президенты арабской республики: EADaily

Полиция Египта арестовала одного из лидеров местной оппозиции, бывшего кандидата в президенты страны Абделя Монейма Абуль Фотуха. Египетскому политику предъявлены обвинения в связях с запрещённым в крупнейшей арабской республике исламистским движением «Братья-мусульмане» и распространении ложных новостей внутри и за пределами АРЕ. Об этом в пятницу, 16 февраля, передаёт телеканал Al Jazeera.

Генеральная прокуратура Египта выдала ордер на предварительное заключение оппозиционера (15 суток). Ранее правоохранительные органы АРЕ возбудили уголовное дело протв Фотуха после того, как он выступил с резкой критикой против действующего президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси в эфире «Аль-Джазиры» из Лондона.

Абдель Монейм Абуль Фотух — бывший член «Братьев-мусульман» и нынешний лидер партии «Хизб Миср аль-Кавиа» («Сильная партия») Египта. На президентских выборах 2012 года он боролся за высший государственный пост в качестве независимого кандидата, набрав в первом туре 17,5% голосов.

Как сообщало EADaily, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси 31 января резко отреагировал на прозвучавшие ранее со стороны ряда оппозиционных деятелей и объединений страны призывы к бойкоту предстоящих выборов главы государства. По словам египетского лидера, никому не будет позволено дестабилизировать ситуацию в арабской республике ни перед выборами, ни по их окончании.

Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что он не допустит повторения волнений, какие испытала арабская республика в 2011-м и последующих годах.

28 января пять представителей внутриполитической оппозиции Египта выступили с совместным заявлением, которым призвали своих сторонников к бойкоту предстоящих в конце марта президентских выборов. Египетские оппозиционеры утверждают о полной потере избирательной кампанией легитимности, так как власти и лично действующий президент Абдель Фаттах ас-Сиси препятствуют выдвижению кандидатов из числа своих политических оппонентов.

Среди авторов заявления были учёный и бывший советник президента Иссам Хегги, участник президентских выборов 2012 года Абдель Монейм Абуль Фотух, бывший начальник Генштаба ВС Египта генерал-лейтенант Сами Аннан. Вместо последнего свои подписи под обращением поставили два помощника египетского военачальника, так как он сам находится под арестом.

Напомним, президентские выборы в крупнейшей арабской республике состоятся 26−28 марта. Избирательная кампания официально стартует 24 февраля и продлится до 23 марта. Кандидаты на высший государственный пост страны должны быть зарегистрированы в период с 20 по 29 января. А

бдель Фаттах ас-Сиси избран президентом Египта по результатам всеобщих выборов в мае 2014 года. По конституции АРЕ, он имеет право выдвигаться на второй и последний президентский срок.





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