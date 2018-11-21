В ЕАЭС выработают меры по борьбе с незаконным использованием объектов интеллектуальной собственности

21.11.18

В ЕАЭС выработают меры по борьбе с незаконным использованием объектов интеллектуальной собственности





Предложения по противодействию незаконному использованию объектов интеллектуальной собственности в условиях развития цифровой коммерции, озвученные в ходе секции международного форума «Антиконтрафакт – 2018», обобщат и направят в государственные органы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом по итогам обсуждения сообщила директор Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Галия Джолдыбаева.



Секция «Противодействие незаконному использованию объектов интеллектуальной собственности в условиях развития цифровой коммерции. Развитие сотрудничества государственных органов и бизнеса – залог эффективной правоприменительной практики» в рамках форума «Антиконтрафакт-2018» прошла 19 ноября. Ее модераторами выступили Галия Джолдыбаева и президент Международной ассоциации по противодействию незаконному обороту контрафактной продукции «Антиконтрафакт» Асламбек Аслаханов.



Как подчеркнула Галия Джолдыбаева, годовой оборот нелегальной торговли в мире составляет около 2 трлн долл. США, значительная его доля – контрафактные и фальсифицированные товары.



«Правоохранительными и административными органами государств Евразийского экономического союза в 2017 году пресечено 10,5 тысяч административных правонарушений, а также почти 3 тысячи преступлений в сфере интеллектуальной собственности, что на 18% больше, чем в 2016 году, – сказала директор департамента ЕЭК. – Общий для пяти стран Союза рынок товаров и услуг диктует необходимость обеспечения единых эффективных стандартов профилактики, выявления и пресечения нарушений интеллектуальных прав».



Она добавила, что важным аспектом является борьба с нарушением авторских и смежных прав, прав на товарные знаки в интернете. Это связано с развитием электронной торговли – в отдельных странах мира ее доля превысила 30% от общего объема.



«Активно набирает обороты электронная коммерция и в ЕАЭС. В 2017 году оборот электронной торговли превысил 20 млрд долл. США и растет в среднем на 30% ежегодно», – отметила Галия Джолдыбаева.



Асламбек Аслаханов в свою очередь обратил внимание на проблему фальсификации фармацевтической продукции.



«Фальсифицируют в основном наиболее дорогостоящие лекарства, используемые для лечения онкологических, вирусных и других заболеваний. Наибольшее число контрафакта фиксируется в интернете. Только за одну неделю с 9 по 16 октября МВД России выявило и изъяло около 50 тысяч опасных препаратов на сумму более 38 млн рублей, возбуждено около 50 уголовных дел», – рассказал Асламбек Аслаханов.



На секции выступили более 30 спикеров, в том числе представители правоохранительных, административных и надзорных органов всех государств Союза, представители бизнеса и научных кругов. По итогам обсуждения, как сообщила Галия Джолдыбаева, будет подготовлена резолюция, в которой планируется обобщить все предложения по борьбе с незаконным использованием объектов интеллектуальной собственности в ЕАЭС.



Справка



Форум «Антиконтрафакт» является центральной дискуссионной площадкой в рамках Евразийского экономического союза. Представители министерств и ведомств государств-членов ЕАЭС, главы крупных компаний и организаций, ведущие международные эксперты, представители науки и общественности имеют возможность обсудить проблемы защиты рынков от незаконного оборота промышленной продукции, в том числе контрафактной и фальсифицированной, а также вступить в конструктивный диалог и выработать совместные решения для формирования общего цивилизованного рынка.



Евразийская экономическая комиссия

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